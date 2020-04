Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a vorbit despre programul de testare a bucureștenilor și a precizat că nu știe o dată exactă la care va demara. În ceea ce privește costurile, un test ar ajunge în total la suma de 80 de lei.

„Un test antigen plus un test anticorpi, deci cele două teste necesare atât pentru medici cât şi pentru persoanele care intră în eşantionul pe Bucureşti, ar costa 30 de lei plus 50 de lei, cam 80 de lei. Maximum 100 de lei, în funcţie de furnizor şi de numărul de teste comandate. Noi, la Primărie, am comandat mai multe: 4.000 – 5.000. O primărie de sector a comandat pentru o mie de persoane, spre exemplu, şi atunci e clar că a variat puţin preţul, pentru că s-a făcut o comandă mai mică.

Dar pentru o singură persoană este nevoie de cele două teste: de anticorpi – din picătura de sânge, care vorbeşte despre faptul că acea persoană a trecut sau nu printr-o infecţie cu coronavirus de tip nou şi testul antigen clasic, care trebuie dus la aparatul Real Time PCR, probă luată prin exudat faringian şi nazal”, a spus Firea la Digi 24.