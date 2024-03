Monden Cât costă să mănânci la restaurantul lui Cosmin Olăroiu din Dubai







Cosmin Olăroiu a reușit să obțină profituri substanțiale din investițiile sale în afaceri de lux, inclusiv din restaurantul său din Dubai, considerat unul dintre cele mai scumpe din oraș. Acest succes îi aduce sute de mii de euro în fiecare zi. Iată cât te costă să mănânci la restaurantul lui Cosmin Olăroiu din Dubai.

Cosmin Olăroiu, acționar la cel mai scump restaurant din Dubai

În Dubai, Amelia este unul dintre restaurantele cele mai căutate pentru viața de noapte, avându-l ca acționar pe cunoscutul antrenor român Cosmin Olăroiu. La Amelia, mașinile scumpe se adună imediat ce se lasă seara, creând o paradă de bijuterii pe patru roți!

Aici vei găsi o atmosferă de magie mediteraneană Nikkei. Decorul art deco din anii 1930 este fermecător, iar meniul este bogat în preparate mediteraneene. Odată ce pășești înăuntru, te vei simți ca și cum ai fi călătorit înapoi într-o epocă retro-futuristă de inspirație steampunk, cu un amestec de eleganță și sofisticare.

Savorile japoneze și peruane se contopesc la acest restaurant și lounge născut în Beirut. DJ-ii rezidenți contribuie la atmosfera energică de pe cele trei etaje ale localului, iar muzica house își crește ritmul odată cu trecerea serii.

În meniu vei găsi o selecție tentantă de fructe de mare crude, tiradito, ceviche și sushi, alături de fripturi și carne la grătar Josper. Printre felurile de mâncare emblematice se numără și Mariscos Mezclado - o rețetă de paste linguini încărcată cu homar, calamari și creveți, acoperită cu parmezan învechit și cremă de kimchi.

Prețurile încep de la 200 AED (495 de lei) și pot ajunge până la 1.950 AED (4.825 lei)pentru un Tomahawk, oferind o varietate de opțiuni pentru bugetele diferite, potrivit Click!.

Restaurantul aduce profit de 100 de mii de euro pe zi

Dumitru Dragomir a vorbit despre restaurantul lui Cosmin Olăroiu din Dubai și a dezvăluit, la rândul lui, cât costă o cină:

„Cel mai tare restaurant din tot Dubaiul, rețineți, nu greșesc cu nimic, este al lui Olăroiu, unde e copropietar. Restaurantul, să-l fi făcut eu, acum, mă costa peste 15 milioane de dolari (…) Nu e proprietatea lor, și ei au închiriat. Ăla e restaurant care produce profit în jur de 100 de mii de euro pe zi.

E restaurantul cu un cap de avion de vânătoare. Eu m-am mai dus mai devreme. O masă în centru. O nebunie când am intrat. Am văzut la Tokyo unul asemănător și la New York, tot așa, înalt de 15 metri înălțime.

E frumos, extraordinar, iar de mâncat… Fraților… Toate fructele de mare posibile, făcute în toate stilurile, pește, trei, patru feluri de carne, o carne extraordinară. Au fost 15 feluri de mâncare.

În mod normal cam 3.000 de euro (costă o masă bogată la restaurantul lui Olăroiu, n.r).Restaurantul dacă îl construiesc, trebuie să am 100 de milioane de dolari. Dacă doar îl amenajez (costă, n.r) între 10 și 15 milioane)”, a spus Dragomir, citat de fanatik.ro.

Cosmin Olăroiu, implicat și în afaceri imobiliare

Cosmin Olăroiu este implicat într-un proiect imobiliar de amploare în România, care îi poate aduce câştiguri semnificative. Proiectul a fost iniţiat în 2021 și vizează construirea a trei blocuri cu câte 10 etaje şi unul cu 5 etaje, ce includ în total 245 de apartamente. Într-o etapă ulterioară, au fost planificate încă trei blocuri de câte 10 etaje.

Iniţial, Olăroiu a încheiat un acord cu o companie israeliană pentru achiziționarea a 50 de apartamente și 50 de locuri de parcare, contra sumei de 5.300.000 de euro.

Ulterior, Olăroiu și partenerii săi din Israel au semnat un nou acord prin care firma israeliană urmează să dețină 51% din compania responsabilă de dezvoltarea complexului rezidențial. Această tranzacție ar urma să-i aducă lui Olăroiu încă 2 milioane de euro. Investiția totală în proiect se ridică la 84,5 milioane de euro, iar veniturile estimate sunt de 103,5 milioane de euro.