Cât costă o noapte de cazare într-unul dintre apartamentele lui Mihai Trăistariu. Artistul este proprietarul a șase imobile din stațiunea Mamaia

Celebrul solist al trupei Valahia, Mihai Trăistariu, se bucură de venituri notabile de pe urma închirierii apartamentelor pe care le deține în cea mai vizitată, dar și cea mai scumpă stațiune de pe litoralul românesc, Mamaia.

Mihai Trăistariu, patronul unui complex imobiliar situat în Mamaia Nord

Complexul deținut de Mihai Trăistariu se numește Ementi Residence și însumează șase apartamente, situate la 150 de metri de plaja Mamaia și la circa 1 kilometru de Marina Regia.

O noapte de cazare la Ementi Residence era, la mijlocul lunii iulie 2022, de 353 de lei, pentru o cameră de două persoane, într-o zi de weekend. Clienții beneficiază de acces gratuit la barul și terasa complexului, dar și de condiții de cazare corespunzătoare, printre care aer condiționat, balcon cu vedere la mare sau TV de ultimă generație.

„Apartamentul include 1 dormitor, 1 baie, lenjerie de pat și prosoape, TV cu ecran plat cu canale prin satelit, zonă de luat masa, chicinetă complet utilată și balcon cu vedere la mare”, arată descrierea complexului lui Mihai Trăistariu, publicată pe site-ul Booking.com, acolo unde Ementi Residence are un scor de 9,3 în ce privește aprecierile venite din partea clienților care au beneficiat de serviciile complexului, conform Cancan.

Mihai Trăistariu, afacere de succes în domeniul imobiliar

Mihai Trăistariu s-a orientat spre zona imobiliară și nu îi merge rău deloc, căci veniturile încasate sunt cel puțin mulțumitoare. Fostul component al trupei Valahia a povestit că a obținut aceste apartamente după ce a dat în schimbul lor un teren foarte valoros pe care îl avea în proprietate. Partenerul a fost un dezvoltator imobiliar.

„Anul trecut am făcut schimb cu un teren, aveam unul la malul mării şi am schimbat acest teren după ce m-a sunat un dezvoltator de blocuri şi mi-a zis: „Nu vrei să-mi dai mie terenul şi să-ţi dau şapte apartamente?”. Şi uite aşa m-am procopsit cu un apartament cu două camere şi şase garsoniere. Toate-s la malul mării în Mamaia Nord, şi vara asta e primul an [n.a. 2020] când le-am dat spre închiriere.

Preţurile au variat între 200 şi 350 de lei pe noapte. Sunt foarte încântat, mai ales că m-a salvat în perioada asta de pandemie când concertele au fost reduse.”, a declarat Trăistariu pentru Click.ro.

Pandemia de COVID-19 a venit cu provocări pentru Mihai Trăistariu

Artistul povestea că avea destulă treabă în domeniul muzical, dar pandemia provocată de coronavirus a căzut cum nu se poate mai prost pentru Trăistariu, care a trebuit să facă față unei rate uriașe la bancă.

„Știi cum a trecut pandemia peste mine? M-a călcat ca un buldozer pentru că eram într-o perioadă în care făceam bani, alergam în continuu. M-a prins destul de dur pandemia, pentru că aveam o rată la bancă de 20.000 de lei pe lună”, declara cântărețul la Antena 3, în august 2020.