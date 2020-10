Lovitură cruntă primită de cunoscutul cântăreț Mihai Trăistariu chiar de la cineva din familia sa. Și nu este primul necaz prin care trece artistul în ultimul timp. El are mai multe multe apartamente pe malul mării, unul din ele fiind incendiat chiar de fratele său. După ce a aflat tragedia provocată de propriul frate, Mihai Trăistariu a povestit incidentul neplăcut.

Fratele lui Mihai Trăistariu, pus la zis de artist

Mai mult, Mihai Trăistariu l-a criticat dur pe fratele sau pentru gestul făcut.

Mihai Trăistariu a dorit să îl ajute pe fratele său, astfel că i-a dat voie să doarmă câteva nopți într-unul din apartamentele pe care acesta le are pe litoral. Drept recompensă, fratele cântărețului i-a dat foc locuinței în care a stat câteva zile.

Fratele lui Mihai Trăistariu se pare că a vrut să își usuce o cămașă la focul de la aragaz.Dintr-un moment de neatenție, mânerele dulapului din bucătărie au luat foc, stricând mobila din încăpere.

“Mi-a dat foc la casă”

Din ceea ce a aflat de la mai multe pesoane despre incendiul din apartament, Mihai Trăistariu a afirmat că este dezamăgit de atitudinea fratelui, deoarece acesta i-a povestit artistului cu o prea mare nepăsare dezastrul care a avut loc în apartamentul artistului.

“Mi-a dat foc la casă. Eu fac un bine și uite cum se întoarce. L-am chemat pe fratele meu la mare și l-am cazat într-un apartament de-al meu și el ce-a făcut? Mi-a dat foc la dulapuri. Și m-a sunat așa foarte relaxat și mi-a zis « Am dat foc puțin aici, au ars mânerele de la dulap. Am vrut să îmi usuc cămașa la aragaz și nu am fost atent și a luat foc dulapul de la bucătărie.» Nu am pretenții să îmi întorci înapoi dar să ai bunul simț să spui măcar un mulțumesc”,a mărturisit Mihai Trăistariu, potrivit antenastars.ro.