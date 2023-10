Cât costă o cafea în Herăstrău. Și la Monte Carlo e mai ieftină

O cafea la o terasă din Herăstrău costă mai mult ca în Monte Carlo. Jurnalistul Ionuț Cristache și-a comandat un espresso dublu și a rămas șocat când a văzut nota de plată. Acesta a fost nevoit să plătească 25 de lei pentru o gură de cafea.

„M-am nimerit azi prin Herăstrău. Am căutat să-mi iau o cafea! Cum nu voiam de la dozatoare, am intrat la una dintre terase, am luat-o la pachet și m-am cărat că aveam treabă. Iată prețul”, se arată în descrierea fotografiei.

O cafea în Herăstrău, mai scumpă ca în Monte Carlo

Internauții au scris că la restaurantele din Herăstrău este mai scump ca la cele din Danemarca sau Monto Carlo. Mulți nu își explică prețurile uriașe și tupeul patronilor.



„Monte Carlo de lângă noi”. „Un pachet de Jacobs d’ăla bun”. „E mai scumpă ca în Danemarca”, au comentat internauții pe Facebook.

Clienții se plâng de prețurile uriașe

Recent, un alt bărbat a povestit că a plătit peste 600 de lei pentru un platou cu fructe de mare la Taverna Racilor. Acest platou cântărea patru kilograme și conținea tentacule de calamar 1000 g, raci 1000g, calamar 1000g, creveți 1000g, scoici 1000g, midii 200g, dar și o sticlă de vin.

Alți români care au fost la Taverna Racilor din Herăstrău au rămas șocați și de prețul apei(25 de lei). Un client a plătit pentru pâine peste 105 lei la restaurantul lui Pescobar și a declarat că este japcă pe față. Și internauții s-au revoltat după ce au văzut unele prețuri din localul din zona de nord a Capitalei.

„O apa 25 de lei ???…să îi iau taverna în…” „Cu 30 mil mananc in Grecia fructe de mare două sapt(sa numai vorbim de prosperime)”. „15 lei un pahar de suc. Dintr-o sticla de 2L la 7 lei, ăștia scot 120 de lei”.

„Băăă 105 lei painea nu mai cunosc banii astia”. „Tipsul e deja băgat în nota aproape 400 de lei”, au scris internauții.

Internauții au scris pe rețelele de socializare că au plătit sume uriașe și la restaurantul lui Dani Oțil, „The Grill”, care se află în cartierul Nordului.