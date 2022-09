Cât costă izolația cu spumă poliuretanică?

Ce spume poliuretanice se folosesc pentru izolatii?

Exista doua tipuri principale de spume poliuretanice – spuma poliuretanica pentru constructii (spuma PU) și spuma poliuretanica pentru lipire, care sunt adesea confundate intre ele. Este necesar sa stii ce fel de produs trebuie sa alegi, in functie de aplicatia in care ai nevoie sa il folosesti. Conform Econstrukt, distinctia dintre cele doua se poate face tinand cont de urmatoarele informatii.

Spuma poliuretanica pentru lipire se foloseste pentru a fixa placile de polistiren sau vata in cadrul lucrarilor de izolatie termica a unei cladiri. Rolul acestei spume poliuretanice este acela de a etansa izolatia, eliminand pierderile de aer si puntile termice. In plus, are si proprietati de izolare termica si fonica.

Pentru izolatie termica exista doua optiuni: izolatie cu spume poliuretanice cu celula inchisa si izolatie cu spume cu celula deschisa. Spuma cu celula inchisa are o structura foarte densa, eliminand complet golurile de aer si protejand impotriva umiditatii. Pe de alta parte, varianta cu celula inchisa este mai flexibila si mai moale.

Conform Econstrukt, spuma PU folosita in constructii este un produs mult mai versatil, care se utilizeaza in numeroase scopuri si tipuri de aplicatii: izolatii ale spatiilor dintre pereti si ramele usilor sau geamurilor, izolatie a tubulaturii, a fisurilor aparute in structura constructiilor, a spatiilor libere dintre acoperis si restul casei, izolatii la mansarda si pereti etc.

Costul izolatiei cu spuma poliuretanica

Costul unei izolatii termice cu spuma poliuretanica depinde de mai multi factori. Specialistii Econstrukt spun ca in calcularea acestui cost este necesar sa luam in calcul urmatoarele aspecte:

brandul produsului ales – doua exemple de branduri de spume poliuretanice cu raport excelent calitate-pret sunt Rino si Bison;

calitatea si eficienta spumei poliuretanice – cu cat tehnologia din spatele produsului este mai inovatoare, cu atat si costul va fi mai ridicat, insa avantajele sunt pe masura asteptarilor;

tipul spumei poliuretanice – spumele poliuretanice cu celula inchisa au un cost mai ridicat comparativ cu cele cu celula deschisa;

grosimea stratului de spuma aplicata – aceasta depinde de zona in care va fi aplicata spuma si poate sa varieze de la 3 cm pentru izolatii ale spatiilor tip container, pana la 10-15 cm in cazul in care se realizeaza izolatia unei mansarde dintr-o casa aflata in zona de munte;

dimensiunea suprafetei care va fi izolata – costul se calculeaza pe metru patrat, iar suprafata totala va influenta si costul cu mana de lucru, precum si cel cu necesarul de material.

Pentru o lucrare importanta de izolare termica, spuma poliuretanica poate avea, intr-adevar, un cost mai ridicat, fata de alte produse. Insa, avand in vedere eficienta superioara a spumei poliuretanice, costul este justificat pe deplin si poate fi considerat o investitie pe termen lung in confort si siguranta.