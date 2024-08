Social Cât a plătit un turist român pentru un suc de portocale în Grecia







Republica Elenă. Grecia se numără printre destinațiile preferate de turiștii români și nu numai. Plajele superbe și apele cristaline sunt ca un magnet pentru cei care vor un pic de relaxare.

Grecia un paradis pentru turiștii români

Tavernele și localurile din Grecia pot îndeplini orice fantezie culinară, însă prețul este pe măsură. Totuși bariera lingvistică reprezintă un impediment pentru mulți dintre cei care nu vorbesc greaca. Iar unii dintre comercianți speculează din plin acest impediment.

A simțit-o pe pielea lui un turist român care a rămas mut de uimire când i-a venit nota de plată pentru un banal suc de portocale comandat dintr-o astfel de tavernă. Cu toate acestea Grecia este ofertantă atunci când vorbim de concedii. Chiar și cei mai pretențioși turiști rămân cu gura cascată în fața peisajelor de basm cu nisip fin și ape cristaline.

Limba engleză nu este obligatorie pentru anagajații din servicii

Deși Grecia este vizitată de turiști din toată lumea, limba engleză nu este obligatorie pentru angajații din HoReCa. Or, acest lucru poate reprezenta un impediment destul de mare pentru turiști în sensul că aceștia din urmă se pot trezi cu note de plată mai mari.

Așa a pățit și un român care a postat întreaga întâmplare pe rețelele de socializare. A comandat mai multe produse, printre care și un simplu suc de portocale. În total a plătit aproximativ 38 de euro, echivalentul a 200 de lei românești.

În Grecia, sucul de portocale se vinde la preț de homar

Dar se pare că al nostru co-național nu a fost prea deranjat de nota de plată de 200 de lei. Cel puțin așa reiese din postarea amuzantă de pe Facebook. „Limba greacă e foarte ușor de învățat. Adaugi la orice cuvânt ikis sau thos sau akis si gata știi greacă curentă.

De ex, rog un chelner. One orange juice please. Oringi giuci? (cu accent pe ci-ul de la final, oringi giu-ći?). E clar că nu știe engleză și trebuie să apelez la greaca proaspăt învățată. Zic „sukis de portocalikis”.

Nu pricepe, zice ceva în greacă. La final, cum împărțim nota de plată? Eu încrezător, zic ne uităm pe ea, doar știm greacă! Numai că nota… Așa că i-am lăsat bacșikitikis și am plecatakos”, potrivit Cancan.