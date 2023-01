Cât a avut de plătit un român întreținerea la bloc. Rar s-a mai întâmplat așa ceva

Întreţinerea este din ce în ce mai scumpă, iar numărul restanţierilor a crescut. În decembrie 2021, factura pentru o singură scară de bloc a fost de puţin peste 9.000 de lei, iar în decembrie 2022 a urcat la peste 22.000 de lei. Mai mult, un bărbat a fost nevoit să plătească o sumă uriașă la întreținere, chiar dacă a făcut economie.

În decembrie 2021, întreţinerea pentru o garsonieră era de 115 lei, acum este de 230 de lei. Pentru un apartament cu 2 camere, suma estimată e de peste 600 de lei. Proprietarii apartamentelor cu 3 camere vor avea de achitat aproape 900 de lei, la fel ca cei care au patru camere.

Din cauza prețurilor uriașe, un bărbat a fost nevoit să facă credit la bancă pentru a plăti întreținerea. „Eu am avut şi 10.000 lei restanţă şi am plătit. Am făcut un credit, plătesc pentru el acum. Trebuie plătită pentru că cu întreținerea e nasol. Dacă rămâi cu o lună în urmă automat îţi vine şi următoarea lună și îți va fi deosebit de greu să o plăteşti”, a spus locatarul.

Românii nu mai au bani să plătească întreținerea

Alți români au declarat că anul acesta nu a fost foarte frig, dar că facturile au crescut considerabil. „Dacă ne gândim, anul trecut am avut zăpadă şi temperaturi negative, iar anul ăsta nu am avut nicio zi de temperaturi negative și totuși facturile sunt duble”, a spus Mircea Paraschiv, preşedinte de bloc Sectorul 1.

Administratorii blocurilor au recunoscut că oamenii sunt speriați și că au foarte multe restanțe la întreținere. „La ora actuală avem deja întârziere de o lună, două, trei. Cred că vor ajunge multe asociaţii în situaţie falimentară şi atunci furnizorii vor întrerupe. Căldura şi apa caldă pe luna decembrie a venit chiar mai mult decât dublu faţă de luna noiembrie, 154 de milioane de lei. Sunt oameni care sunt disperaţi. Sunt toţi speriaţi. Toți speriaţi, ce facem, ce-o să facem, ce-o să facem? O să am restanțieri mulți”.

La rândul său, primarul Capitalei, Nicușor Dan, a declarat că românii trebuie să aloce bani dacă vor apă caldă.

„Dacă vrem să rezolvăm problema căldurii în Bucureşti trebuie să alocăm bani. Asta înseamnă bani şi de la oameni şi de la Primăria Capitalei”, a spus Nicușor Dan, potrivit Observator.