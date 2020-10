Guvernatorul statului nigerian Kaduna a semnat acum două luni o lege prin care bărbații condamnați definitiv pentru viol trebuie să fie supuși unei operații chirurgicale de castrare, iar cei găsiți vinovați că au violat un copil sub 14 ani să fie condamnați la moarte, după cum a relatat Breitbart.

Michelle Bachelet, Înaltul Comisar ONU pentru drepturile omului, și fostă președinte a statului Chile, și-a mânia față de intențiile Nigeriei.

Într-o declarație având ca subiect adoptarea legii în țara africană, Bachelet a spus că principalul argument pentru instituirea pedepsei cu moartea este descurajarea violurilor, dar că această concepție este greșită.

Înaltul Comisar a afirmat că „certitudinea pedepsei, mai degrabă decât severitatea ei este cea care descurajează infracțiunea”.

„Pedepse precum castrarea chirurgicală și salpingectomia bilaterală nu vor rezolva nici unul dintre aceste obstacole de acces la justiție, nici nu vor juca un rol preventiv”, a susținut Bachelet.

„Castrarea chirurgicală și salpingectomia încalcă interdicția absolută a torturii și a altor pedepse și tratamente crude, inumane sau degradante, în virtutea drepturilor internaționale ale omului.”

