Premiul pentru „Cea mai bună actriță în rol principal” îi revine lui Frances McDormand pentru rolul din filmul „Nomadland”. Filmul a mai obținut premiul pentru „Cea mai bună imagine”. Iar lui Chloe Zhao i-a revenit și Oscarul pentru „Cel mai bun regizor”.

Filmul „Soul” primește Oscarul pentru „Cea mai bună coloană sonoră”. Trent Reznor și Atticus Ross au mai câștigat un Oscar în trecut pentru filmul „The Social Network”.

Premiul pentru „Cel mai bun cântec” a fost obținut de melodia „Fight For You” din filmul „Judas and the Black Messiah”. Producția a obținut și premiul pentru „Cel mai bun actor în rol secundar”.

Oscarul pentru „Cel mai bun montaj” merge la filmul „Sound of Metal”. Producția a obținut și premiul pentru „Cel mai bun sunet”

Daniel Kaluuya a câștigat premiul pentru cel mai bun actor într-un rol secundar în Judas and the Black Messiah”.

Londonezul în vârstă de 32 de ani a învins un grup impresionant, inclusiv pe colegul de distribuție Lakeith Stanfield, Sacha Baron Cohen pentru The Trial of the Chicago 7, Leslie Odom, Jr. pentru One Night in Miami … și Paul Raci pentru Sound Of Metal.

Emerald Fennell a luat primul Oscar al nopții la categoria Cel mai bun scenariu original

Actrița, scriitoarea și regizoarea, în vârstă de 35 de ani, a fost onorată pentru munca ei în Tânăra promițătoare, fiind numită și pentru cel mai bun regizor. Fennell s-a confruntat cu o concurență dură, printre care: „Judas and the Black Messiah”, Shaka King și Will Berson, Minari, Lee Isaac Chung, Sound of Metal, Darius Marder și Abraham Marder, și The Trial of the Chicago 7’s Aaron Sorkin.

Premiul Oscar pentru „Cea mai bună scenografie” merge către filmul „Mank”. Producția a primit și Oscarul pentru „Cea mai bună imagine”, pentru Erik Messerschmidt.

Producției „Minari” îi revine Oscarul pentru „Cea mai bună actriță în rol secundar”, obținut de actrița coreeană Yuh-Jung Youn, în vârstă de 73 de ani.

„If Anything Happens I Love You” primește Oscarul pentru „Cel mai bun scurtmetraj animat”. Producției „Soul” îi revine Oscarul pentru „Cel mai bun lungmetraj de animație”.

Producția „Two Distant Strangers” primește Oscarul pentru „Cel mai bun film scurtmetraj”.

Cele opt filme din categoria de top din acest an sunt The Father, Judas and the Black Messiah, Mank, Minari, Nomadland, Promising Young Woman, Sound of Metal și The Trial of the Chicago 7.

Este pentru prima dată când două femei regizori au fost nominalizate vreodată la categoria: Cel mai bun regizor, Chloé Zhao (Nomadland) și Emerald Fennell (Promising Young Woman). Doar cinci femei au fost nominalizate vreodată în această categorie, scrie Daily Mail.