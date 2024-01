Castelul d’Artagnan, rebranduit. Imobilul a fost cumpărat de șeful unei rețele de magazine

Castelul d’Artagnan, așa cum mai este cunoscut imobilul în care s-a născut Charles de Batz de Castelmore, a fost vândut. Noul proprietar este Yves Claude, CEO-ul lanțului de distribuție Auchan. Acesta intenționează să amenajeze aici o locuință privată.

Charles de Batz de Castelmore l-a inspirat pe Alexandre Dumas în conturarea personajului d’Artagnan, din celebrul roman „Cei trei muschetari”. Despre acesta se știe că s-a născut în reședința Castelmore, din satul Lupiac departamentul Gers, în sud-vestul Franţei. Datorită romanului, imobilul a devenit cunoscut și sub numele Castelul d’Artagnan.

El a revenit șefului Auchan după o dispută cu autoritățile locale ce intenționau să amenajeze, aici, un muzeu. Oficialii locali erau deciși să exploateze potențialul turistic al zonei și al imobilului. Însă planurile le-au fost date peste cap. Drept urmare, s-au recunoscut înfrânți, în duelul pentru castel.

Castelul d’Artagnan a fost scos la vânzare în urmă cu mai bine de doi ani, însă cumpărătorii nu s-au arătat interesați. Aceasta în ciuda popularității pe care o are – reședința în care s-a născut cel mai tânăr dintre muschetarii regelului. În acest context, autoritățile locale au sperat că vor putea profita de faima internaţională a personajului și vor da un impuls turismului local.

Romanul lui Alexandre Dumas este foarte popular și datorită ecranizărilor care au apărut de-a lungul vremii. Iar această popularitate s-ar fi răsfrânt și asupra zonei, prin Castelul d’Artagnan.

S-au făcut mai multe filme, dar și un serial. Un număr de 3,3 milioane de spectatori au vizionat filmul „Les trois mousquetaires: D’Artagnan”, lansat în primăvara trecută. Partea a doua, „Les trois mousquetaires: Milady”, lansat în decembrie, umple, de asemenea, sălile de cinema.

În 2022, departamentul Gers a intenționat să achiziționeze Castelul d’Artagnan evaluat la un milion de euro. Acesta este situat la aproximativ 120 km distanţă de Toulouse. Premierul francez de la acea vreme, Jean Castex, a susţinut iniţiativa. Însă demersul a eșuat, dat fiind că proprierarul a dublat prețul solicitat.

Imobilul are o suprafață de 700 de metri pătraţi, cu o faţadă ocru și are nevoie de lucrări majore de renovare. Autoritățile locale ar fi vrut să-l preia și să-i dea destinație de centru turistic și cultural.

În 2023, anul în care s-au împlinit 350 de ani de la moartea muschetarului francez, ucis în asediul de la Maastricht, oficialii au mai făcut o încercare. Au lansat „Autour de d’Artagnan”, o asociaţie care îşi propune să creeze un proiect „ambiţios” în jurul soldatului gascon. Ei au făcut o nouă propunere de achiziție pentru Castelul d’Artagnan.

Lovitura a venit, însă, pe 19 decembrie, când Société d’aménagement foncier et d’établissement rural (Safer) din Gers a optat pentru o altă variantă. Acest organism are drept de preempţiune asupra castelului și a ales propunerea lui Yves Claude, CEO-ul Auchan Retail, care dorește să transforme Castelul d’Artagnan în reşedinţă privată.

