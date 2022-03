Căsătorie în stil italian. Un politician din Genova povestește pentru EVZ cum s-a îndrăgostit de o doctoriță româncă

Sergio Gambino este genovez. Azi, un important politician, doctor în științe administrative și responsabil cu protecția civilă a zonei Genova, al doilea cel mai important oraș portuar din Italia. Dar cea mai de fală realizare consideră că este înalta distincție de Cavaler al Republicii, primită de la Președintele Italiei. Iar lângă el a avut-o mereu pe Ilinca, soția sa româncă din Alba Iulia.

Le-am aflat povestea de la o fostă jurnalistă, Simona Badiu, cu care păstrez legătura de când a plecat din țară să-și facă o viață mai bună. De vreo 12-13 ani și-a deschis cu familia un magazin cu specific românesc, frecventat și de ai noștri și de italieni. Acolo i-a cunoscut pe Ilinca și Sergio Gambino, în urmă cu vreo șase ani și au legat o prietenie frumoasă.

Dragoste la prima vedere, în Cetatea Alba Iulia

“Lions Club International”, una dintre cele mai importante organizații umanitare din lume, a fost liantul dintre Ilinca și Sergio. El, membru al asociației la Genova-Italia, ea, în filiala de la Alba Iulia, România.

Era vară, iar Ilinca era proaspăt absolventă a Facultății de Stomatologie. Viața ei avea atunci contururi clare. Era unica fiică a unei familii respectabile în oraș. Mama ei, un reputat medic dentist, cu un cabinet privat, urma să-i predea ștafeta ușor-ușor, ca să ducă tradiția mai departe.

Doar că, o întâlnire pentru organizația umanitară cu un grup de italieni, unde trebuia să fie gazdă și ghid pentru o vizită în Cetatea de la Alba Iulia, avea să-i schimbe complet viața tinerei și frumoasei ardelence.

Iar de aici povestește Sergio Gambino.

„Vezi fata aia? Ar putea să fie soția mea!”

„Era în vara lui 2011, cand am plecat în România, ca să cunosc oamenii de acolo, colegi ai mei în multe proiecte ale asociației. Terminasem de curand facultatea, eram foarte tânăr, entuziast, mă implicam în foarte multe lucruri, îmi căutam drumul… În România, însă, cred că îmi căutam destinul. Eu nu trebuia să fiu la Alba Iulia în ziua aceea, ci în cu totul altă parte. Urma sa merg pe faimosul Transfăgărășan. Spre norocul meu (râde), m-am trezit târziu și-așa am plecat cu un alt grup ca să vizitam Cetatea. Acolo, urma ca într-un centru comercial să îi întâlnim și să îi cunoaștem pe colegii noștri români. Așteptam la parterul locației, locul fixat pentru întâlnire, povestind cu un prieten.

Apoi o văd pe ea. Cobora pe scările rulante. Nici nu imi imaginam că face parte din grupul cu care urma să ne întâlnim. Pur și simplu m-am îndrăgostit pe loc. A fost ceva ce vezi doar in filmele de pe timpuri. Nu pot explica sentimentul. Știu doar că i-am spus prietenului meu: “Vezi fata aia? Ar putea să fie soția mea!”

„Cred că nu mai știam nici cum mă cheamă”

Sergio Gambino zâmbește ca și cum imaginea Ilincăi, coborând pe scările rulante, îi trece prin fața ochilor și continuă povestea.

“Mă simțeam ca un student nepregătit să răspundă la întrebările profesorului când am constatat că fata aceea superbă face parte din grupul nostru. Cred că nu mai știam nici cum mă cheamă, nu eram capabil să scot două vorbe.

Sincer nici nu prea aveam cum sa fac mare conversație pentru că nu știam româna, ea nu știa italiană și eram atât de blocat încat îmi ieșise din cap soluția salvatoare. Am fi putut vorbi în engleză! Ce mai, eram fermecat, îmi plăcea foarte mult. Crezi ca am văzut eu mare lucru atunci la Cetate sau am reținut ceea ce ne povesteau? Mă învârteam ca un satelit în jurul ei și eram cuprins de panică…ziua se va termina și nu am să o mai văd niciodată! Așa ca i-am luat pur și simplu telefonul din mână, am apelat telefonul meu și apoi i-am arătat cum i-am salvat numărul. “Mia Moglie” (soția mea).

A urmat căsătoria, întâmplată trei ani mai târziu, după o relație frumoasă, cu vizite scurte sau lungi , reciproce, Italia-România”.

Realizările Ilincăi și românii care intră în partidul lui Sergio

Ilinca își continuă visul pentru care a studiat și este unul dintre cei mai apreciați dentiști din regiune. Părinții ei s-au pensionat, au vândut tot în România și au cumparat o proprietate la Genova pentru a fi alături de fiica și de ginerele lor, dar și pentru a se bucura de cei doi nepoți.

Sergio Gambino și-a urmat cu succes cariera politică pentru care s-a pregătit încă din liceu și azi este unul dintre cei mai apreciați politicieni. A spus mereu că vrea să lase o lume mai bună generației următoare.

Sergio și-a propus și a obținut sprijinul colegilor din partidul Fratelli d’Italia, partid de dreapta, pentru a aduce în rândurile lor români. Vrea ca pe cei mai buni să-i propună candidați pentru consiliile locale din regiune.

“Cum să nu iubesc românii, cum să nu îi apreciez? Uitați-vă la mine! Sunt căsătorit cu o româncă, copiii mei sunt jumătate români. Cred că și eu sunt puțin român”, ne-a spus politicianul.