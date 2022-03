Strategia socială a lui Zelenski și a scenaristului său de încredere. ”A folosit inteligent platformele de socializare”

Pentru Tony Wright, de la Sydney Morning Herald, „Zelenski s-a transformat literalmente în fața ochilor noștri (…) aproape ca și cum, într-o lume a cărei realitate este puternic modelată de YouTube, TikTok, Twitter, Instagram, Facebook și toate celelalte, președintele ucrainean și-ar fi petrecut cea mai mare parte a vieții făcând repetiții generale pentru acest moment”.

Aşa cum se ştie, în trecut președintele ucrainean a fost actor de comedie și a devenit cunoscut pentru serialul de televiziune produs de Netflix „Servant of the People”, care a durat trei sezoane, între 2015 și 2019 și care acum este repropus de platforma de streaming din Statele Unite (în Italia, drepturile au fost cumpărate de canalul La7).

Serialul satiric a fost creat și produs de Zelensky, care îl interpretează pe Vasili Petrovici Goloborodko, un profesor de liceu ales președinte al Ucrainei datorită unui videoclip care a devenit viral, realizat de unul dintre elevii săi care l-a filmat în timp ce face dezvăluiri despre corupția guvernamentale din ţara sa.

Scenaristul filmului Servant of the People (și prietenul de multă vreme al lui Zelenski) este Yuriy Kostyuk, care a avut – și care potrivit multora încă mai are – un rol important în strategia socială a președintelui.

Zelenski rămâne în centrul atenției

Ca actor, înainte de a se lansa în candidatura prezidențială în 2019, Zelensky avea deja o mulțime de urmăritori pe rețelele de socializare, fapt care l-a ajutat să câștige la balotaj cu 73,2% din voturi, în faţa președintelui în exercițiu Petro Poroșenko. Între timp, Kvartal 95, casa de producție fondată de Zelenski la momentul serialului produs de Netflix devine un partid politic. În timpul campaniei electorale, televiziunea ucraineană a fost nevoită să difuzeze de mai multe ori videoclipurile de pe YouTube ale lui Zelenski, canalul său de comunicare privilegiat, reducând în același timp drastic numărul de interviuri. Aparițiile sale rare au fost forța motrice a mesajelor difuzate prin intermediul rețelelor sociale.

De la începutul războiului, popularitatea lui Zelenski pe rețelele de socializare a crescut și mai mult. Și-a folosit canalele pentru actualizări continue și pentru a se adresa în mod public liderilor mondiali. La începutul lunii martie, Zelensky avea 4,7 milioane de urmăritori pe Twitter (profil creat în 2019) și 14,1 milioane de urmăritori pe Instagram.

Trei săptămâni mai târziu, cifrele crescuseră enorm: profilul oficial de pe Twitter al președintelui ucrainean, care nu urmărește niciun cont (zero urmărire) avea 5,5 milioane de urmăritori. Zelenski tweetează în engleză și deseori în post-urile sale mulțumeşte liderilor mondiali.

Pe Instagram, urmăritorii săi au crescut cu două milioane, ajungând la un total de 16,1 milioane. De fapt pe Instagram se poate percepe background-ul fostului actor: Zelensky urmărește 196 de conturi, printre care se numără cel al ministrului său de externe și cel al soției sale, Olena Zalenska, și ea foarte activă pe rețelele de socializare, precum și profile instituționale ale unora dintre liderilor mondiali: Macron, Scholz, Trudeau, Biden, Merkel, Trump.

Tot pe Instagram, Zelenski urmărește și conturi care au de-a face cu fosta sa profesie, sau pasiunile sale: Uefa Champions League, Lady Gaga, jared Leto, revista GQ Mexico, Leonardo Di Caprio, Warner Bros, National Geographic, Victoria Beckham, Madonna, italianca Monica Bellucci, Nicole Kidman, Catherine Zeta Jones, Sharon Stone.

Cu fostul scenarist Yuriy Kostyuk la butoane, acum șef adjunct al Biroului Președintelui, strategia socială este realizată cu o precizie metodică. De exemplu, se poate vedea președintele care vizitează un adolescent rănit în spital care îi spune: „Ești o vedetă TikTok”

Înainte de Zelenski, poate singurul politician care a folosit rețelele sociale într-un mod atât de masiv a fost fostul președinte american Donald Trump, o sursă recunoscută de inspirație pentru președintele ucrainean. Într-o transcriere parțială a unei conversații telefonice (controversate) dintre cei doi, pe 25 iulie 2019, Zelenski îi spune lui Trump: „Vreau să-ţi mărturisesc că am avut ocazia să învăț de la tine. Am folosit unele dintre abilitățile şi cunoştinţele tale pe care le-am putut folosi ca exemplu pentru alegerile noastre”, potrivit Rador.