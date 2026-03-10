Casa cu 160 de camere și scări care nu duc nicăieri. Cea mai bizară clădire din lume a fost construită timp de 38 de ani

În orașul San Jose din statul american California există una dintre cele mai bizare clădiri din istoria arhitecturii moderne. Casa Winchester, cunoscută astăzi drept Winchester Mystery House, este un adevărat labirint de camere, scări și coridoare construite fără o logică aparentă.

Clădirea a fost ridicată de Sarah Winchester, moștenitoarea averii colosale provenite din celebra companie Winchester Repeating Arms, producătoare de arme de foc. Potrivit legendei care a înconjurat această casă timp de mai bine de un secol, femeia ar fi fost convinsă că este urmărită de spiritele celor uciși de armele produse de familia sa.

Construcția a devenit un simbol al misterului american și una dintre cele mai cunoscute case „bântuite” din lume.

Sarah Lockwood Pardee s-a născut în 1839 într-o familie înstărită din Connecticut. În 1862 s-a căsătorit cu William Wirt Winchester, fiul fondatorului companiei Winchester Repeating Arms, unul dintre cei mai importanți producători de arme din Statele Unite în secolul al XIX-lea.

Viața ei personală a fost însă marcată de tragedii. În 1866, fiica ei, Annie Winchester, a murit la doar câteva săptămâni după naștere, iar în 1881 soțul ei a murit de tuberculoză.

După aceste pierderi, Sarah Winchester a moștenit o avere imensă. Surse istorice arată că primea venituri de aproximativ 1.000 de dolari pe zi din acțiunile companiei – o sumă uriașă pentru acea perioadă.

În scurt timp, însă, viața ei a luat o direcție neobișnuită.

Potrivit unei povești devenite celebră în cultura americană, Sarah Winchester ar fi consultat un medium din Boston pentru a afla cauza tragediilor din viața ei.

Legenda spune că mediumul i-ar fi spus că familia Winchester este urmărită de spiritele celor uciși de armele produse de companie. Singura soluție ar fi fost să construiască o casă permanent, pentru a ține spiritele ocupate și pentru a evita răzbunarea lor.

În 1884, Sarah Winchester s-a mutat în California și a cumpărat o fermă modestă în San Jose. Acolo a început o construcție care avea să dureze aproape patru decenii.

Lucrările nu s-au oprit aproape niciodată până la moartea ei, în 1922.

Rezultatul acestei construcții continue a fost o clădire complet neobișnuită. Casa Winchester a ajuns să aibă peste 160 de camere, zeci de scări, uși care se deschid spre pereți sau spre exterior și coridoare care duc nicăieri.

Unele dintre cele mai ciudate elemente ale clădirii includ scări care se opresc direct în tavan, uși care se deschid spre prăpastii interioare sau ferestre montate în podea.

Aceste caracteristici au alimentat legenda potrivit căreia Sarah Winchester ar fi încercat să creeze un labirint menit să deruteze spiritele care o urmăreau.

În realitate, unii istorici sugerează că aceste elemente ar fi putut fi rezultatul unor modificări constante ale planurilor sau al preferințelor arhitecturale neobișnuite ale proprietarei.

Unul dintre cele mai impresionante aspecte ale casei este faptul că lucrările ar fi continuat aproape fără întrerupere timp de 38 de ani.

Echipe de muncitori lucrau în permanență la extinderea clădirii, adăugând noi camere, coridoare și etaje.

Inițial, casa avea șapte etaje, însă un cutremur puternic produs în 1906 a distrus o parte din structura superioară. După acest eveniment, clădirea a rămas cu patru etaje.

Chiar și după cutremur, lucrările au continuat.

O altă particularitate a clădirii este obsesia pentru numărul 13, care apare în numeroase detalii arhitecturale.

Există scări cu 13 trepte, ferestre formate din 13 panouri și chiar candelabre cu 13 brațe.

Unii cercetători cred că acest lucru ar putea fi legat de credințele spirituale ale lui Sarah Winchester sau de superstiții specifice epocii.

Sarah Winchester a murit în 1922, la vârsta de 82 de ani. În momentul în care vestea morții sale a ajuns la muncitori, lucrările la casă s-au oprit imediat.

În acel moment, clădirea devenise una dintre cele mai neobișnuite reședințe din Statele Unite.

După moartea proprietarei, casa a fost vândută și ulterior transformată într-o atracție turistică.

Astăzi, Winchester Mystery House este una dintre cele mai populare atracții turistice din California. Mii de vizitatori vin anual să exploreze coridoarele sale întortocheate și camerele construite fără o logică evidentă.

De-a lungul timpului, casa a inspirat documentare, cărți și filme, devenind un simbol al legendelor americane despre locuri bântuite.

Indiferent dacă povestea spiritelor este reală sau doar un mit, un lucru este cert: casa ridicată de Sarah Winchester rămâne una dintre cele mai neobișnuite construcții din istoria arhitecturii moderne și una dintre cele mai fascinante enigme ale Americii.