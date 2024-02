Casa Albă confirmă că Rusia dezvoltă o armă nucleară anti-satelit. Joe Biden cere explicații

Purtătorul de cuvânt pentru securitate națională al Casei Albe, John Kirby a confirmat faptul că Rusia dezovltă o capabilitate ”anti-satelit”. În aceste condiții, președintele american Joe Biden a solicitat inițierea unor discuții directe cu Moscova pe marginea acestui subiect.

Concret, Rusia dezvoltă o armă nucleară capabilă să elimine sistemul satelitar aflat pe orbita Pământului. Informațiile au fost publicate într-un comunicat emis de președintele Comitetului de Informații din Camera Reprezentanților, Michael Turner. Noul proiect dezvoltat de Moscova reprezintă o amenințarea reală la adresa siguranței naționale amricane.

Pe de altă parte, în declarația de presă a oficialului american John Kirby nu a făcut referire la capacitatea nucleară a armei pe care o dezvoltă Federația Rusă. Pentru moment, nu reprezintă „o ameninţare imediată pentru securitatea nimănui. Aceasta este o capabilitate pe care ei (Rusia) o dezvoltă. Noi încă analizăm informaţiile”, a mai spus oficialul Casei Albe”, a adăugat John Kirby.

John Kirby: „I can confirm the national security threat is related to the anti-satellite capability that Russia is developing. This is not an active capability that has been deployed. And though Russia’s pursuit of this capability is troubling, there is no immediate threat to… pic.twitter.com/mhr0ZHNpw3

