Casa Albă: Noua armă a Rusiei, o amenințare pentru securitatea SUA

Casa Albă a confirmat existența unei amenințări la adresa securității naționale a SUA, asociată cu o armă antisatelit a Rusiei, subiect discutat pentru prima dată de oficialii americani de rang înalt miercuri, conform The Hill.

„Pot să confirm că aceasta are legătură cu o capacitate antisatelit dezvoltată de Rusia”, anunţă un purtător de cuvânt al Consiliului Naţional de Securitate (NSC) al casei Albe, John Kirby.

John Kirby precizează însă că „nu este vorba despre o ameninţare imediată la adresa cuiva”.

El a adăugat că această armă antisatelit „tulburătoare” nu are capacitatea de a provoca „distrugeri fizice” pe Pământ, conform The Associated Press. Oficialii americani din domeniul informațiilor dețin informații că Moscova deține această armă, care în prezent nu este operațională în Statele Unite, potrivit lui John Kirby.

SUA analizează tehnologia armelor Rusiei

El a menționat că autoritățile americane examinează informațiile deținute despre această tehnologie emergentă și au consultat aliații și partenerii cu privire la acest subiect.

„Mai întâi, nu este o tehnologie activă care să fi fost desfăşurată, iar de aceea cercetarea Rusiei a aceastei tehnologii este tulburătoare. Nu există nicio ameninţare imediată la siguranţa cuiva”, declară el. „Nu vorbim despre o armă care poate să fie folosită pentru a ataca fiinţe umane sau cauza distrugeri fizice aici pe Pământ”, subliniază el,

Casa Albă a confirmat aceste informații clasificate, după ce președintele republican al Comisiei Informațiilor din Camera Reprezentanților, Mike Turner, și-a exprimat îngrijorarea în acest sens. Reprezentantul republican din Ohio a cerut administrației Biden să declasifice informații despre ceea ce a prezentat drept o amenințare gravă la adresa securității naționale. El a îndemnat Guvernul să declasifice aceste informații pentru ca Statele Unite și aliații lor să poată discuta în mod deschis despre felul cum să reacționeze.

Rusia trimite arma nucleară în spațiu

Statele Unite ale Americii dispun de noi informații privind capacitățile militare rusești în legătură cu eforturile Rusiei de a dezvolta un sistem nuclear anti-satelit în spațiu, conform mai multor surse aflate la curent cu aceste informații, relatează presa americană.

ABC News a fost prima publicație care a raportat că informațiile se referă la o capacitate nucleară spațială rusă. Aceste informații au fost prezentate Congresului și principalilor aliați ai SUA, iar unii legislatori consideră că sunt suficient de serioase pentru a fi declasificate și făcute publice.

Cu toate acestea, deși sunt îngrijorătoare, mai mulți membri de rang înalt ai Congresului au subliniat că nu reprezintă o amenințare imediată la adresa SUA sau a intereselor sale.

Sistemul este încă în curs de dezvoltare și nu se află încă pe orbită, conform a trei oficiali americani familiarizați cu informațiile. Nu este clar cât de avansată este tehnologia, a afirmat unul dintre oficiali.

Un alt oficial american a declarat pentru CNN că amenințarea nu implică o armă destinată atacului împotriva oamenilor. Nu a fost imediat clar dacă informațiile se referă la o capacitate anti-satelit cu propulsie nucleară sau la o capacitate cu armament nuclear.

Rusia neagă acuzațiile SUA

Rusia a respins joi afirmațiile făcute de oficiali și mass-media din SUA cu privire la dezvoltarea unei arme nucleare spațiale, considerându-le un „truc” menit să determine Congresul să aprobe ajutorul de peste 60 de miliarde de dolari solicitat de președintele Joe Biden pentru Ucraina.

Această reacție vine în urma avertismentelor emise de oficialii americani cu privire la o „amenințare gravă” la adresa securității SUA, despre care presa americană a relatat că ar fi o armă anti-satelit dezvoltată de Rusia.

În ciuda acestor informații, alți oficiali americani au declarat că Rusia nu are încă o armă de acest tip pe orbită, conform rapoartelor agențiilor DPA și Reuters.