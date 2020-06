Un căruțaș a fost bătut fără motiv de către polițiști și jandarmi, la Mihail Kogălniceanu, în Tulcea. Imaginile zguduitoare apărute în presă au declanșat o anchetă internă. „Îl băgați în portbagaj?”, întreabă o femeie care a fost martoră și a fost și ea imobilizată.„Nu mai dați în el, nu mai dați“, se aude pe filmarea făcută publică imediat după incident. „Nu vezi cum vorbește?“, spune unul din polițiști „Nu trebuia să dați cu spray!“, spune femeia.

Căruțașul, pe numele său Niculaie, a spus în direct la Antena 3 de la ce a plecat acest incident șocant: „Veneam de la Lăstuni, am făcut un grătar acolo, am băut câteva beri și la intrare în Kogălniceanu m-a oprit șeful. „- Neculaie, ești băut! – Da, recunosc, sunt băut, am băut.” Am suflat în fiolă, după care am plecat la căruță. Soția i-a zis ceva… a comentat ceva… și atunci el s-a supărat”. Imediat după, a fost dat jos şi luat la bătaie, mai spune căruțașul Neculaie. Numai că poliţistul şi jandarmii care îl însoțeau nu s-au oprit aici. Au folosit spray lacrimogen chiar în faţa copilului celor doi, în vârstă de patru ani.

Replica soției (foto) este cea care l-a înfuriat pe șeful de post: „Vezi-ți de treaba ta, a zis Vasilica. Atunci el s-a supărat, s-a dus în mașină, a venit cu spray-urile, aveam copilul mic în căruță, n-am oprit de frică să nu mă bată, m-a tras din căruță, m-au bătut, m-au legat și m-au dus la post. De acolo de la post, a sunat soția și a venit Salvarea și m-a luat”, a povestit bărbatul.

„Mă simt rău, m-au internat în spital. M-a lovit șeful de post și jandarmul. Pe soție, a dărâmat-o, s-a suit călare pe ea, i-a dat palme, a înjurat-o. Jandarmii m-au pus jos, m-au legat, nu am dat cu piatra așa cum au zis, nu am făcut nimic”, a mai spus bărbatul. Șefii oamenilor legii implicați în incident spun că a fost întocmit un dosar penal pentru purtare abuzivă, susțin sursele citate de Antena 3.

Motivul violențelor pare însă să fie unul tipic romanelor de dragoste. Căruțașul Niculaie a spus ulterior că în momentul în care i-a spus șefului de post „să-i lase în pace nevasta, să nu mai vină la poartă să o fotografieze, să nu-i mai zică ce faci frumoaso, atunci s-a urcat în mașină și a venit după mine. M-au bătut, mi-au dat în cap, de m-au scos în circuit. Copilul de patru ani plângea, fugea pe câmp”.