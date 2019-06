O nouă carte explozivă despre Trump: Nici măcar Barron nu scapă de bârfele tatălui său. Cu ce l-a comparat

Controversatul autor Michael Wolff a publicat o nouă carte dedicată lui Donald Trump. „Siege” este continuarea celei mai bine vândute cărţi „Fire and Fury”: peste 4 milioane de exemplare.





În această nouă carte, Wolff relatează că Trump ar fi spus despre vice-presedintele lui, Mike Pence că e un „nebun religios“, mai mult, spune că nimeni nu a scăpat de poreclele lui Trump, chiar şi familia sa.

După mai mult de un an de la lansarea primei sale cărți „Fire and Fury“, Michael Wolff revine cu o noua carte tot despre presedintele SUA. În primul volum, el a scris despre campania prezidențială a lui Trump și primul său an la Casa Albă, bazându-se pe zeci de mărturii și pe încrederea lui Steve Bannon, fost consilier strategic al lui Trump care a fost concediat, zugrăvind o imagine a unui președinte incompetent.

Pentru cea de-a doua carte, Michael Wolff a apelat încă o dată la Steve Bannon și a folosit o întreagă serie de "surse anonime ale anturajului președintelui". Și, potrivit autorului "Siege", nimeni nu scapă de criticile lui Trump şi de porecle. Acesta din urmă ar fi descris pe vicepreședintele său, Mike Pence, drept "nebun religios" înainte de a aprecia că el este "cel mai stupid om al Congresului". Cât despre soția lui, Karen Pence a avut, de asemenea, cuvinte nepotrivite.

"Gogoașa"

După moartea lui John McCain anul trecut, fiica lui Meghan, l-a criticat Trump în mass-media. Potrivit lui Wolff, președintele a devenit "obsedat" de greutatea lui Meghan și a poreclit-o "gogoaşa".

Potrivit lui Michael Wolff, președintele nu ezită să-şi atace propria familie

Când fiul său, Barron, împlinise 13 ani, ar fi râs de el că era înalt "e ca o adevărată fasole". Iar despre soția sa, Melania, când a ajuns în spita anul trecut pentru o operație de rinichi, Trump i-a spus lui John Kelly, șeful personalului de atunci al Casei Albe, că "numai media este îngrijorată. Este prima doamnă, nu președintele".

