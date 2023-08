Carnea, lactatele și mașinile personale, pe lista neagră. Planul la care se lucrează

Carnea, lactatele și mașinile personale ar putea să fie eliminate din România. 100 de orașe au fondat o coaliție numită C40 Cities Climate Leadership Group (C40). Ținta acestui grup este să atingă obiectivele WEF până în 2030. Astfel, toate orașele membre C40 s-au angajat ca rezidenții lor să respecte o serie de reguli clare. Este vorba de:

zero kilograme de consum de carne,

zero kilograne de produse lactate,

trei articole vestimentare noi de persoană pe an,

zero vehicule private deținute,

un zbor pe distanță scurtă (mai puțin de 1500 km) la fiecare trei ani de persoană.

Carnea, lactatele și mașinile personale devin istorie

Carnea, lactatele și mașinile vor dispărea în aproape 20 de orașe din România. Obiectivele C40 Cities se găsesc în raportul „Viitorul consumului urban într-o lume cu 1,5°C ”. Documentul a fost publicat pentru prima dată în 2019 și reafirmat în 2023.

Forumul Economic Mondial a publicat și lista cu cele 100 de orașe care au fondat coaliția. Alături de aceste orașe s-au alăturat de-a lungul anilor și altele. În prezent, numărul lor a trecut de 1.100 de orașe. Pe această listă se găsesc și o mulțime de orașe din România. Este vorba de:

Aiud,

Alba Iulia,

Bîrlad,

Botoșani,

Brașov,

Buzău,

Câmpina,

Cluj Napoca,

Constanța,

Iași,

Lugoj,

Moinești,

Petroșani,

Pitești,

Suceava,

Tulcea,

Zalău.

Planul pentru salvarea planetei

Carnea, lactatele și mașinile poluează planeta. C40 Cities a realizat un plan pentru a salva planeta în anul 2019. Acest plan include un set de reforme pe care marile orașe ale lumii să le respecte. Este vorba de reforme care au drept scop reducerea la jumătate a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2030.

Planul presupune ca locuitorii din aceste orașe să renunțe la mașinile personale, lactate și carne. Ulterior, locuitorii vor reduce drastic achizițiile de haine noi pentru că producția lor generează emisii.

În plus, oamenii își vor putea cumpăra doar trei articole de îmbrăcăminte noi pe an. Orașele care se înscriu în C40 Cities sunt obligate să mențină mențină încălzirea globală sub obiectivul de 1,5°C al Acordului de la Paris.