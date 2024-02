Carmen Tănase a dezvăluit salariul pe care-l are: Nu vreau să supraviețuiesc, eu vreau să trăiesc

Carmen Tănase a dezvăluit salariul pe care-l are. Actriţa a declarat că indiferent că joacă sau nu, încasează lună de lună același venit. De-a lungul carierei actrița a avut roluri emblematice. De exemplu, Flăcărica din „Inimă de Țigan” a fost unul din rolurile care a făcut-o cunoscută publicului larg. De asemenea, actrița a mai jucat în telenovele românești precum „Regina” și „State de România”. A jucat şi în „Dragoste pe muchie de cuțit”,în regia lui Germain Kanda.

Carmen Tănase joacă de zeci de ani pe scena românească și are apariții de necontestat în filme și seriale. Invitată la o emisiune din Republica Moldova, Carmen Tănase a vorbit despre salariile pe care le încasează, în general, actorii români. De exemplu la teatrul unde are carte de muncă Carmen Tănase este încadrată ca actor categoria 1A. Celebra actriță își rotunjește veniturile cu spectacolele private și desigur cu rolurile de film. Însă remunerația de pe platourile de filmare este cu totul și cu totul alta.

„Deci eu sunt actor categoria 1A și am 7.000 de lei sau 7.200 de lei, asta înseamnă cam 1.300 de euro. Acesta este salariul de la teatrul unde am cartea de muncă. Acolo, dacă am noroc, joc, dacă nu, nu joc nimic, că tot salariul acela îl iau. Eu joc foarte mult în privat, la Teatrul Odeon, unde sunt angajată, am un singur spectacol – «Cui i-e frica de Virginia Wolf». Deci nu joc într-un alt spectacol. De acolo iau leafa. Ce joc în teatrul privat, cu Gabi Popescu e altceva, n-are legătură cu salariul. Este alt venit”, a spus artista.

Carmen Tănase: Nu vreau să supraviețuiesc, eu vreau să trăiesc

Carmen Tănase a spus că are un salariu de 1.300 de euro la categoria sa de 1A. Actriţa mai recunoşte că au fost momente în viaţă când nu avea bani.

„Orice om are dreptul, că e faimos, că nu e faimos, are dreptul să trăiască. Punct! Până la urmă supraviețuiești cu salariul. La categoria mea de exemplu e 1.300 de euro cam așa, hai, supraviețuiești, nu-i nicio problemă. Bă, dar nu vreau să supraviețuiesc, eu vreau să trăiesc, să viețuiesc. Da, am avut perioade când nu se ajungea cu banii. Absolut. N-am câștigat mai bine decât atunci când am făcut televiziune. Din teatru nu! Acum, sigur, de câțiva ani de zile s-a dezvoltat teatrul privat și acolo e cu totul altceva, dar și acolo e în funcție de notorietate, nu toată lumea e plătită la fel. Dar acum dacă ne-au tăiat prăjitura și la spectacolele private, că nu trăiești din salariile de la stat, hai pe bune”, a mai declarat Carmen Tănase.