Carmen Șerban nu are noroc în dragoste. De ce nu vrea să se căsătorească

Carmen Șerban este una dintre cele mai îndrăgite cântărețe de muzică de petrecere din România și are o carieră de peste 20 de ani în domeniu. A fost mereu o fire deschisă și i-a plăcut să spună lucrurilor pe nume. A avut de-a lungul timpului mai multe relații, dar încă nu și-a găsit sufletul pereche.

O nouă despărțire

Cunoscuta interpretă a mărturisit recent că este din nou singură. Carmen Șerban spune că s-a despărțit de partenerul ei, după șase ani de relație. Artista povestește că între ei intervenise o ruptură, nu se mai înțeleeau și au decis că ar fi mai bine să o ia pe drumuri diferite. Au rămas însă prieteni.

„În momentul acesta sunt singură, după ce am încheiat o relație de aproape șase ani. Nu a mai mers și am decis împreună să luăm o mică pauză, deși știm amândoi că s-a terminat definitiv. Deveniserăm toxici unul pentru celălalt și am decis că o să rămânem prieteni”, a declarat Carmen Șerban.

Nu vrea să fie singură

Chiar dacă nu i-a fost deloc ușor după despărțire și până acum nu a avut mare noroc în dragoste, artista spune că încă își mai caută sufletul pereche. Mărturisește însă că nu crede în instituția căsătoriei, dar spune că nu vrea să rămână singură.

„Nu am spus niciodată că nu mă implic într-o relație pe lungă durată. Am spus că nu cred în instituția căsătoriei, la modul că ar putea fi onorată și respectată exact așa cum se presupune că ar trebui să fie: fără infidelități, fără interese meschine și multe altele.

Odată cu înaintarea în vârstă prioritățile se mai schimbă, iar acum pot să spun că îmi doresc să-l întâlnesc pe acel suflet pereche, dacă există într-adevăr așa ceva! Singurătatea îți chinuie sufletul, deci nu este pentru mine”, a mai spus Carmen Șerban, potrivit fanatik.ro.