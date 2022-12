Carmen Șerban dezminte zvonurile despre copilul pe care l-ar fi ținut ascuns. Ce a înfuriat-o pe artistă

Nu este prima oară când apar astfel de informații apar și zvonuri că ar avea un copil ascuns sau că ar fi murit. Carmen Șerban este de părere că asemenea informații nu sunt de folos nimănui și este conștientă că de pe urma lor cei care au creat aceste pagini au de câștigat.

„Informațiile false nu sunt de folos nimănui, iar cei care fac asta cu bună știință, sunt oameni fără caracter și ieftini. Postările acestea, bazate pe minciuni senzaționale și publicate sub un titlu de senzațional, sunt făcute intenționat în scopul de a se încasa bani de pe urma vizualizărilor… și se fac bani mulți, de ordinul a mii de euro, când o postare merge foarte bine. Nu doar de pe urma vizionărilor pe YouTube sau Tik Tok se fac bani… acum și Facebook-ul generează venituri financiare prin programul Meta”, a spus Carmen Șerban pentru Wowbiz.ro.

„Problema este că cititorii sunt mințiți cu nerușinare și le este exploatată partea emoțională, întrucât ei se bucură sau suferă pentru un artist drag sau apreciat.(…) S-a scris despre mine, de nenumărate ori, ba că am murit, ba că am un copil și că îl ascund… și multe altele. Nu am murit și nu am copii. Anumite invenții scrise cu nesimțire au provocat multă supărare familiei mele, în special părinților și nepoților mei. Aceia care scriu și publică minciuni defăimătoare aduc jignire și prejudiciu de imagine în familia celui despre care se scrie”, a explicat artista pentru aceeaşi sursă.

Carmen Șerban, la un pas de moarte

La 50 de ani, cântăreaţa Carmen Şerban şi-a văzut moartea cu ochii de mai multe ori. De fiecare dată a îmbrăţişat credinţa şi a trecut peste obstacolele vieţii prin rugăciune.

Înainte de a deveni cântăreaţă, Carmen a avut o brutărie, lângă Timişoara. În urma unei deflagraţii, artista a scăpat cu viaţă ca printr-o minune.

„Aveam o brutărie pe vatră, foarte veche, de vreo 200 ani, ieşea pâine foarte bună. Am avut un incendiu acolo, era pe ţiţei, a venit focul pe mine, m-am ars puţin mai tare, am ajuns la spital, am lăsat totul acolo şi n-am mai luat nimic, am abandonat,” îşi aminteşte solista momentele dificile din viaţa ei.