Lionel Messi nu vrea să mai audă de Europa. Planurile starului argentinian

Cariera lui Lionel Messi nu mai are ca destinații cluburi din Europa. Intervievat de o publicație franceză, Lionel Messi a insistat că formația la care evoluează nu are de gând să-l împrumute în Europa nici în pauza competițională și nici în sezonul următor. Mai mult, superstarul argentinian a declarat că nu mai are de gând să evolueze în campionatele din Europa.

PSG este ultimul club european la care a evoluat Lionel Messi

Astfel, PSG se poate lăuda că este ultimul club european la care a evoluat deținătorul a opt trofee Balonul de Aur. Ultimul meci a argentinianului pe continentul european a fost partida dintre PSG și Clermont din 3 iunie 2023. Iar în Liga Campionilor, superstarul argentinian a bifat ultimul meci chiar de Ziua Internațională a Femeii. În partida dintre bavarezii de la Bayern Munchen și PSG. Ambele meciuri au fost pierdute de parizieni cu 2-3 respectiv 0-2.

Jurnaliștii de la publicația sportivă France Football l-au contactat cu ocazia câștigării celui de-al optulea trofeu Balonul de Aur, prilej folosit de fotbaliști pentru a infirma sau confirma zvonurile privind un posibil împrumut la Barcelona.

Din păcate pentru fanii catalanilor, Messi a insistat că nu există niciun plan ca Inter Miami să-l împrumute, nici la Barcelona nici la altă echipă europeană. Campion mondial cu Argentina, Lionel Messi a sugerat că sunt slabe șanse să mai joace în Europa.

Cariera lui Messi

„Bineînţeles că îmi va fi dor să joc în Liga Campionilor sau în La Liga pentru tot restul vieţii mele, meciuri cu o savoare specială. Dar m-am bucurat de ele cât de mult am putut, aşa că nu simt nicio frustrare”, spune Lionel Messi.

Totodată, Lionel Messi nu are de gând să pună prea curând ghetele în cui. Va mai juca atât timp cât îi va permite organismul. Contractul său la Inter Miami expiră abia la sfârșitul anului 2025.

„La Pulga” nu este încă acolo: „Mă simt bine. Întotdeauna am spus că nu mă gândesc la viitor, iau lucrurile de la o zi la alta. (…) Nu ştiu cât timp voi mai juca. Vreau să continui până când voi simţi că nu mai pot, că starea mea fizică nu-mi mai permite să joc aşa cum îmi doresc”.

Cariera lui Mesii înseamnă 875 de meciuri în Europa, dintre care 129 în Liga Campionilor. Argentinianul a marcat 710 goluri în toate competițiile europene dintre care 129 în Champions League.