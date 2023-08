Messi, eroul Americii. Gestul făcut de starul argentinian după victoria cu Inter Miami

Lionel Messi a înscris din nou pentru Inter Miami, care s-a calificat în semifinalele Cupei Ligilor, după victoria clară cu Charlotte, scor 4-0. Josef Martinez (12’ – penalty) și Robert Taylor (32’) au înscris în prima repriză. Autogolul lui Adilson Malanda, din minutul 78, a precedat golul lui Leo Messi, din minutul 86. Starul argentinian a fost servit perfect în careu de către Leo Campana.

După această victorie, Lionel Messi l-a imitat pe Spiderman și a „aruncat” cu pânză, prin gestul pe care l-a făcut cu mâinile. El i-a imitat și pe Thor și Black Panther (cu semnul Wakanda Forever).

Leo Messi (36 de ani) are opt goluri în primele sale cinci meciuri la Inter Miami. Echipa din Florida va merge în nordul țării pentru confruntarea cu Philadelphia Union, în semifinala de marți. Philadelphia a învins echipa mexicană Queretaro, scor 2-1, potrivit Digisport.

Leo Messi a ajuns deja în topul celor mai buni cinci marcatori din istoria lui Inter Miami.

