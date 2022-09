Cupa României 2022 – 2023. Au fost stabilite grupele

Componenţa celor patru grupe:

Grupa A: Sepsi Sfântu Gheorghe, FC Voluntari, U Craiova 1948, Petrolul Ploieşti, Dinamo, Unirea Slobozia

Grupa B: FCSB, FC Botoşani, CS Mioveni, UTA Arad, Oţelul Galaţi, Gloria Buzău

Grupa C: CFR Cluj, Farul Constanţa, Rapid, Universitatea Cluj, CSC Dumbrăviţa, CSM Alexandria

Grupa D: Universitatea Craiova, FC Argeş, Chindia Târgovişte, FC Hermannstadt, CS Ocna Mureş, Minaur Baia Mare

Prima etapă a grupelor va avea loc începând din data de 19 octombrie.

Cum au fost echipele împărțite în urne

Urna 1

CFR Cluj

FCSB

Universitatea Craiova

FC Voluntari

Farul Constanța

FC Argeș

Sepsi OSK

FC Botoșani

Urna 2

Rapid

U Craiova 1948

UTA Arad

CS Mioveni

Chindia Târgoviște

‘U’ Cluj

Petrolul

FC Hermannstadt

Urna 3

Dinamo București

Unirea Slobozia

CSC Dumbrăvița

Gloria Buzău

Minaur Baia Mare

Oțelul Galați

CS Ocna Mureș

CSM Alexandria

Cupa României – noul format

În cele 4 grupe vor fi 24 de echipe, iar fiecare grupă va avea câte 6 formații. Astfel:Urna 1 (primele 8 echipe din Liga 1), Urna 2 (următoarele 8 echipe în funcție de clasament) și Urna 3 (ultimele 8 echipe în funcție de clasament).

Fiecare echipă o să se confrunte cu o formație din fiecare urmă (Urna 1; Urna 2, Urma 3), la nivelul grupei. Prin urmare, primele două clasate din fiecare urnă se vor califica în sferturile de finală.

Faza sferturilor de finală: 8 echipe din grupe

Locul 1 Grupa A – Locul 2 Grupa B

Locul 1 Grupa C – Locul 2 Grupa D

Locul 1 Grupa D – Locul 2 Grupa C

Locul 1 Grupa B – Locul 2 Grupa A

Faza semifinalelor: 4 formații din ”sferturi”:

Locul 1 Grupa A – Locul 2 Grupa B vs. Locul 1 Grupa C – Locul 2 Grupa D

Locul 1 Grupa D – Locul 2 Grupa C vs. Locul 1 Grupa B – Locul 2 Grupa A

Finala: 2 formații, venite din semifinale