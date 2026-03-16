Care sunt șansele ca Nicușor Dan să medieze tensiunile din interiorul coaliției

Care sunt șansele ca Nicușor Dan să medieze tensiunile din interiorul coalițieiSorin Grindeanu și Ilie Bolojan. Sursă foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Tensiunile apărute în coaliția de guvernare au readus în discuție posibilitatea unei intervenții din partea președintelui României. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că nu este clar în acest moment dacă șeful statului ar putea interveni pentru a media conflictul dintre partidele aflate la guvernare, însă a subliniat că, în cazul în care situația va escalada, nu are îndoieli că Nicușor Dan ar putea face acest lucru.

Sorin Grindeanu spune că intervenția președintelui depinde de evoluția situației politice

Întrebat dacă ar fi nevoie de o intervenție a președintelui Nicușor Dan pentru a calma tensiunile dintre partidele din coaliție, Sorin Grindeanu a spus că acest lucru depinde de modul în care vor evolua lucrurile în perioada următoare.

„Nu ştiu, în acest moment, dacă ar putea interveni preşedintele, astăzi, când vorbim. Să vedem, evident, cum vor evolua lucrurile. Dacă se ajunge într-o formă, să spunem, în care e nevoie de intervenţia preşedintelui, nu am dubii că va interveni”, a declarat liderul PSD.

Nicușor Dan și Ilie Bolojan. Sursa foto: Facebook/Nicușor Dan și Ilie Bolojan

Liderul PSD spune că președintele nu poate schimba decizia partidului

Sorin Grindeanu a precizat însă că, indiferent de contextul politic, președintele României nu poate influența deciziile interne ale Partidului Social Democrat.

Liderul PSD a subliniat că deciziile partidului sunt luate prin vot de membrii formațiunii.

„N-ar putea să o schimbe decât cei aproape 5.000 de colegi care votează. Nimeni, altcineva”, a spus Sorin Grindeanu.

PSD spune că nu intervine în deciziile interne ale PNL

În cadrul aceleiași intervenții, Sorin Grindeanu a fost întrebat și despre numele vehiculate în spațiul public ca posibili candidați pentru funcția de prim-ministru.

Printre variantele discutate în mediul politic au fost menționate numele lui Alexandru Nazare și Cătălin Predoiu.

Liderul PSD a refuzat să facă evaluări despre aceste opțiuni, afirmând că nu este rolul social-democraților să decidă cine ar trebui să fie premier din partea Partidului Național Liberal.

Sorin Grindeanu evită să comenteze numele vehiculate pentru funcția de premier

Sorin Grindeanu a explicat că PSD nu se implică în deciziile interne ale partenerilor de coaliție.

„Nu e treaba noastră să facem aceste judecăţi despre persoane. Nu PSD-ul decide în interiorul PNL-ului. Sunt lucruri, cu colegi din PNL, care în istoria aceasta a ultimilor ani ne-au dus pe poziţii, să zicem, de bătălie politică. De multe ori au fost poziţii comune în a susţine proiecte, dar nu mă faceţi să fac judecăţi personale, pentru că n-o să fac şi nici nu e rolul PSD-ului să spună dom'le, e bun Ilie Bolojan, nu e bun Nazare, sau e bun Predoiu şi nu e bun altcineva. Nu e treaba noastră”, a declarat președintele PSD.

