Care sunt cele mai grele meciuri pentru Ana Bogdan. Răspunsul care uimește

Ana Bogdan a povestit că cele mai complicate confruntări în teren sunt cele în care își înfruntă compatrioatele sau prietenele. Cu toate acestea tenismena are și un truc la care apelează în caz de nevoie.

Sportiva a explicat la un podcast faptul că cele mai complicate confruntări sunt cele cu româncele. ”Cele mai grele meciuri cred că sunt cele în care joc cu o româncă sau împotriva unei fete care îmi e apropiată, prietenă. Alea au fost cele mai grele.

Meciul cu Sorana, îmi spuneam continuu să cred. Să cred că îmi pot reveni, să-mi schimb starea pe care o aveam. Și la un moment dat mi-am zis doar să pun mingea în teren”, a explicat jucătoarea de tenis.

Tensiunea din teren a continuat. Mai ales că niciuna dintre cele două jucătoare nu părea să lase garda jos. ”Să nu mai fac greșeli, pentru că eram foarte încordată și făceam greșeli. Și jocul ei este agresiv. Ea așa joacă, are un stil agresiv, dominant și clar mă forța să fac greșeli. Și cum eu eram încordată, făceam greșeli ori doi.

Dar tot meciul mi-am spus să cred. I-am spus tatălui meu care era pe margine doar să mă încurajeze. Atât! Și la cinci doi treizeci egal, mi-am spus, ori te trezești și începi să lovești și să faci ce trebuie ori pleci acasă. Alte variante nu mai ai, că e treizeci egal, mai sunt două puncte și se termină meciul”, a mai spus Ana Bogdan.

În cazul ei, acest tip de presiune a adus fix reacția pe care și-a dorit-o. ”Și acela a fost momentul în care am schimbat cursul meciului. Și de acolo am câștigat. Dar știu că setul acela a fost 7-5. Nu am mai făcut greșeli la întâmplare. Am început să-mi intru în ritm. Și de acolo am revenit”, a povestit jucătoarea.