Astfel, începând de mâine, transmisa se va muta pe o altă televiziune deţinută de Cozmin Guşă, Realitatea Plus, care transmite însă numai online.

Cozmin Guşă a povestit în direct cum au fost începuturile televiziunii fondate de omul de afaceri Silviu Prigoană. După ce Realitatea TV a devenit o adevărată voce, serviciile secrete au făcut din ea o țintă, a mai spus Guşă.

„Tehnic, va fi o provocare, reacţia şi partea legală, avocaţi, vom vedea, astăzi mâine cât de repede se va putea… astfel încât să vedem cum se va putea înlocui Realitatea cu o nouă televiziune de ştiri. Din punct de vedere tehnic este cel mai greu pentru noi să venim cu emisiuni noi pe Realitatea Plus, dar Realitatea Plus avea în grilă retransmisie, o bună parte din program Realitatea Tv.

Dispărând Realitatea Tv, o bună parte din program ar trebui să fie producţii proprii. Însă nu suntem pregătiţi, cum am spus, am sperat până în ultima clipă că ni se va face dreptate, nouă, jurnaliştilor care lucrăm acolo, dar lucrul acesta nu s-a întâmplat. Ca atare, va trebui, într-o primă fază, să încercăm să acoperim emisia Realitatea Plus cu ce a fost mai bun la Realitatea Tv, după care, să începem să dezvoltăm Realitatea Plus ca o televiziune de ştiri fără nicio legătură cu trecutul”, a declarat Edward Pastia, director editorial al postului.

