Care este fruncea companiilor românești?! Analiza Bursei de Valori București

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a fost încă de la început susţinătoare a Asociaţiei pentru Relaţii cu Investitorii la Bursă din România (ARIR) şi a ideii de a cuantifica modul în care companiile comunică cu investitorii.

„Am fost susţinători ca instituţie încă de la bun început ai organizaţiei ARIR şi ai ideii acesteia de a cuantifica cumva modul în care companiile româneşti comunică cu investitorii… Pe lângă transparenţa pe care trebuie să o manifeste, pe lângă guvernanţa corporativă pe care trebuie să o arate către investitori şi modul în care comunică cu investitorii este iar o dimensiune foarte importantă, şi prin acest scor Vektor încercăm să arătăm companiilor în primul rând, dar şi investitorilor, să surprindem cât mai mult din modul în care acestea comunică cu investitorii. De aceea am susţinut din prima această idee de scor Vektor şi mă bucur că avem o evoluţie foarte bună atât în ceea ce priveşte metodologia, pentru că metodologia acestui scor se schimbă de la an la an, încercăm să includem de la an la an cerinţe suplimentare astfel încât să fie un proces dinamic. Şi ce mai observăm este că scorurile companiilor se îmbunătăţesc de la an la an, iar acest lucru ne bucură foarte tare”, a spus Adrian Tănase, în cadrul evenimentului de prezentare a rezultatelor Vektor 2021 pentru companiile listate la bursă, scrie Agerpres.

Evoluție bună a companiilor

Tănase a precizat că se observă o evoluţie bună şi pe media companiilor şi că nivelul general al pieţei s-a îmbunătăţit scorul cu peste un punct procentual. Asociaţia pentru Relaţii cu Investitorii la Bursă din România (ARIR) a publicat luni rezultatele pentru 2021 ale indicatorului Vektor pentru companiile listate din Piaţa Reglementată.

Conform unui comunicat al organizaţiei, 22 de emitenţi au obţinut peste 9 la evaluarea din decembrie 2021 faţă de 15 companii la evaluarea din decembrie 2020. 10 companii au obţinut nota maximă, 10, în comunicarea cu investitorii, în baza unei metodologii ce include 15 criterii, în linie cu cele mai bune practici internaţionale în relaţia cu investitorii (IR). Rezultatele sunt disponibile pe pagina fiecărui emitent în cadrul website-ului Bursei de Valori Bucureşti (BVB) şi datele agregate pentru toate companiile sunt disponibile în secţiunea dedicată indicatorului Vektor a website-ului ARIR.

„Numărul emitenţilor care au obţinut note maxime confirmă adoptarea pe scară largă a bunelor practici în comunicarea cu investitorii şi guvernanţă corporativă pe care ARIR şi le-a asumat la lansarea indicatorului Vektor în urmă cu 3 ani. Totodată, este momentul să trecem la următorul nivel, cu noi criterii care să răspundă aşteptărilor unui investitor mai sofisticat, mai digitalizat, mai implicat. Lansăm astăzi în dezbatere publică noua metodologie Vektor pentru 2022 după o amplă consultare a tuturor părţilor interesate din piaţa de capital, pentru încă un pas spre cele mai bune practici din domeniu“, a declarat Daniela Şerban, preşedinte şi Co-fondator ARIR.

Care sunt companiile de nota 10.00

Companiile care au obţinut nota 10 la evaluarea Vektor din 2021 sunt: Antibiotice, Banca Transilvania, BRK Financial Group, Electrica, Farmaceutica Remedia, Impact Developer & Contractor, Nuclearelectrica, OMV Petrom, Purcari şi TeraPlast.

Companiile care au obţinut nota 9,5 la evaluarea Vektor din 2021 sunt: Alro, BRD – Groupe Societe Generale, Bursa de Valori Bucureşti, MedLife, ONE United Properties, Romgaz, SIF Transilvania, Sphera Franchise Group şi Transgaz. Companiile care au obţinut nota 9 la evaluarea la evaluarea Vektor din 2021 sunt: Bittnet Systems, Fondul Proprietatea şi Romcarbon.

Firmele cu cele mai mari creșteri în 2021

Companiile care au avut cele mai mari creşteri în 2021 sunt: Turism Felix, Sphera Franchise Group, Evergent Investments, Electromagnetica, SIF Banat Crisana, Santierul Naval Orsova.

Criteriile îndeplinite de cel mai mare număr de companii la evaluarea Vektor au fost: criteriul 5 (60 de companii), care se referă la furnizarea informaţiilor despre preţul acţiunilor în cadrul website-ului emitentului şi criteriul 14 (54 de companii), care solicită existenţa unei politici de remunerare, unde vedem o creştere a numărului de companii cu 38 faţă de evaluarea din 2020.

Cele mai puţine companii (24) au îndeplinit criteriul 6, care se referă la organizarea a cel puţin unui eveniment anual propriu de prezentare a activităţii în faţa investitorilor şi analiştilor sau participarea la cel puţin un eveniment internaţional / local pentru investitori.

Media indicatorului Vektor pentru toate companiile este de 4,9 o creştere de 1,1 punct (faţă de 3,8 în 2020), iar a companiilor din categoria premium este de 8,6, faţă de 7,3 în 2020. Se remarcă, de asemenea, o creştere semnificativă pentru companiile din indicele BET, media indicatorului Vektor pentru aceste companii este 9,2, comparativ cu 8,6 în 2020.

Indicator aprobat de specialiști

Indicatorul Vektor a fost calculat de către ARIR pentru prima dată în 2019 şi este publicat anual pentru a evalua comunicarea companiilor cu investitorii. Metodologia Vektor a fost elaborată de ARIR în colaborare cu un grup extins de specialişti locali şi internaţionali (analişti financiari, profesionişti în IR, consultanţi şi profesori) pentru a include aşteptările investitorilor instituţionali şi individuali.

Procesul de evaluare a fost auditat în ianuarie 2022 de către Mazars, una dintre cele mai mari companii de audit şi consultanţă din lume, prezentă în 90 de ţări şi teritorii, cu o experienţă de 25 de ani în piaţa din România.