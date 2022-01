Ce trebuie să știe persoanele care au această grupă de sânge. Misterul pe care cercetătorii se chinuie să-l dezlege

Doi dintre antigenii principali utilizați pentru determinarea grupului sanguin sunt cunoscuți ca „antigen A” și „antigen B”. Persoanele cu sânge de tip A au doar antigene A pe globulele roșii din sânge, iar cele cu sânge de tip B au doar antigene B. Persoanele cu sânge de tip AB au ambele; persoanele cu sânge de tip O nu au niciunul.

Ce este factorul RH (sistemul RH) și ce înseamnă Rh pozitiv sau Rh negativ

O altă proteină, „factorul Rh” – cunoscut și sub denumirea de sistem „Rhesus” – este, de asemenea, prezentă sau absentă în celulele roșii din sânge. Tipul de sânge al unei persoane este desemnat ca „pozitiv” dacă are proteina Rh pe globulele roșii din sânge și „negativ” dacă nu are această proteină.

Factorul RH (Rhesus) reprezintă o proteină cu rol de antigen (aglutinogen), care se poate regăsi la suprafața globulelor roșii şi se împarte în două mari categorii:

-Rh pozitiv – în acest caz, proteina este prezentă la suprafața hematiilor;

-Rh negativ – proteina lipsește de pe suprafața hematiilor.

Grupa de sânge a unei persoane este genetică, moștenită de la părinții săi

Aflarea grupei sângelui este deosebit de importantă pentru transfuzii de sânge, deoarece anumiți antigeni de pe celulele sanguine pot declanșa sistemul imunitar al unei persoane să atace sângele donat. Persoanele care sunt Rh-negativ pot primi doar sânge Rh-negativ, dar persoanele care sunt Rh-pozitive pot primi fie sânge Rh-pozitiv, fie Rh-negativ, spune Crucea Roșie.

–sângele de tip A poate fi folosit pentru transfuzii pentru pacienții cu sânge de tip A sau tip AB;

-sângele de tip B poate fi utilizat pentru pacienții cu sânge de tip B sau de tip AB; iar sângele de tip AB poate fi utilizat pentru pacienții cu sânge de tip AB.

-sângele de tip O poate fi utilizat pentru pacienții cu sânge de tip A, tip B, tip AB și tip O.

Persoanele cu sânge de tip O sunt numiți „donatori universali”

Deoarece acest tip poate fi utilizat pentru pacienții cu orice grupă de sâng. Sângele de tip O este adesea insuficient în spitale, din cauza cererii pentru acest tip de donator universal, potrivit Crucii Roșii. În special, sângele de tip O-negativ este la mare căutare, deoarece este cel mai des folosit în situații de urgență, când este posibil să nu fie timp pentru a determina grupa de sânge a pacientului. Mai exact, tipurile de sânge rare sunt cele care se găsesc la 1 din 1.000 de persoane sau mai puțin.

Una dintre cele mai rare grupe de sânge din lume este cunoscută sub numele de „Rh-nul”

S-a descoperit că mai puțin de 50 de oameni din lume au această grupă cu „sânge de aur”, spune Clinica Cleveland. Prima persoană depistată cu această caracteristică a fost o aborigenă din Australia, în 1961. La acea vreme, medicii considerau că un embrion cu acest tip de sânge nu ar fi avut nicio şansă de supravieţuire, cu atât mai puţin şansa de a atinge vârsta adultă. Şi totuşi, până în 2010, au fost descoperite 43 de persoane pe tot globul cu Rh-nul.

Cercetătorii au încă de deslușit multe mistere al acestui complex sistem Rh şi donatorii sunt foarte căutaţi. Sângele cu Rh-nul este considerat universal compatibil cu toate grupele care au particularităţi deosebite ale Rh-ului negativ, aşadar potenţialul său de a salva vieţi este enorm.

Din păcate cei 43 de oameni care ar putea-o ajuta nu sunt foarte aproape unii de alţii. Ei locuiesc în Brazilia, China, Japonia, Statele Unite, Irlanda), iar trimiterea de sânge dintr-o ţară în alta este un coşmar birocratic, cea mai sigură metodă este donarea periodică de sânge pentru propria nevoie, scrie livescience.