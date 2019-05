Căratul mitingiștilor cu autocarele se practică oriunde în lume!

În contextul tensiunilor tot mai pronunțate, sarabanda mitingurilor electorale continuă în forță, indiferent de culoarea politică a organizatorilor și a vorbitorilor de pe diversele scene, care țin discursuri despre orice, dar mai puțin despre agenda europeană a României.





În schimb, populismul gregar reprezintă o dominantă a campaniei pentru europarlamentare, deopotrivă cu acuzațiile extreme, limbajul colorat și injuriile de cea mai joasă speță.

Un non-subiect

Unul dintre non-subiectele rostogolite atât în mass-media, cât și pe rețelele de socializare se referă la faptul că cele mai mari partide, PSD și PNL (dar nu numai), își aduc simpatizanții la mitinguri cu zeci, sute de autocare, sau prin intermediul altor mijloace de transport. Vă amintim că așa se organizează mitingurile în toată lumea, astfel de evenimente vizând tocmai potențarea forței de mobilizare a respectivelor partide. Adevărata problemă este atunci când simpatizanții în cauză sunt răsplătiți cu diverse sume sau alte tipuri de mite electorale și/sau li se condiționează ajutoarele sociale de prezența la un miting sau altul, în funcție de cromatica primarului sau a liderilor politici locali.

PNL, principalul inamic al USR-PLUS

Firește, liderii USR – care nu beneficiază încă de structuri teritoriale puternice – și-au dezvoltat obiceiul de a critica cu vehemență practica PNL și PSD de a aduce simpatizanți la mitinguri cu autocarele. Trebuie spus, însă, că toate mitingurile electorale ale PSD, PNL și USR s-au dovedit, cu sau fără autocare, cu mult sub așteptările organizatorilor în ceea ce privește numărul participanților, toate partidele umflând cu pompa cifrele prezentate mass-media. Ca o paranteză, recentele atacuri ale USR la adresa PNL și a președintelui Klaus Iohannis se explică prin vasele comunicante ale bazinului electoral pe care și-l revendică, la baionetă, atât ambele formațiuni, cât și șeful statului (aflat în plină campanie electorală pentru un nou mandat la Cotroceni).

Târgoviște, sub asediu

Duminică, mitingul PSD de la Târgoviște nu a făcut deloc notă discordantă față de celelalte manifestații ale partidului celor trei trandafiri. Dimpotrivă, tensiunile au escaladat, în condițiile în care Târgoviște arăta ca un oraș aflat în situație de asediu, fiind paralizat de numerose forțe de jandarmerie și poliție. Câteva zeci de protestatari anti-Dragnea au fost încercuiți de coloane de jandarmi. De asemenea, a fost interzisă circulația pe nu mai puțin de 14 străzi, au fost instalate câteva baraje de Poliție, iar IPJ Dâmbovița a făcut apel la cetățeni să colaboreze cu autoritățile.

Atac la Iohannis

Așa cum ne-a obișnuit și la celelalte mitiguri, Liviu Dragnea a făcut o baie de mulțime și apoi s-a urcat pe scenă de unde a lansat atacuri sub centură la adresa președintelui Klaus Iohannis. „Credeţi că are Iohannis ceva de spus, că are un proiect de ţară, credeţi că are vreun gând bun pentru România? Nu are, oameni buni! El şi ai lui fac gălăgie pentru a acoperi un sunet care se aude din ce în ce mai tare, sunetul scos de creşterea economiei, de creşterea salariilor şi a pensiilor. A promovat dezbinarea şi ura, acest om nu îşi iubeşte ţara. De ce credeţi că el şi ai lui stau în gură cu cifrele mincinoase? Pentru că şi-ar dori ca România să o ducă rău, doar-doar PSD-ul să nu aibă dreptate. Noi iubim democraţia, Iohannis şi ai lui vor să o distrugă. Noi credem în alegeri, Iohannis crede în servicii. Iohannis blochează, PSD-ul construieşte, face. Iohannis şi ai lui strică şi dărâmă”, s-a dezlănțuit Liviu Dragnea, în aplauzele furtunoase ale Rovanei Plumb.

