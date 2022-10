Capitala Rusiei este blocată. Militari ruși sunt arestați. Vladimir Putin și-a mobilizat elita Gărzii ruse

Toate ieșirile din Moscova ar fi fost blocate de forțe armate, sâmbătă, 8 octombrie, în jurul orei locale 18:00, au raportat surse independente și serviciile secrete ucrainene. De asemenea, aplicațiile de navigație arată ambuteiaje mari pe șoselele de la periferia capitalei Rusiei. Așadar, traficul este complet blocat în centrul orașului.

Serviciile secrete de informare ucrainene mai precizează că la Moscova sunt în desfășurare numeroase arestări ale ofițerilor cu ranguri militare înalte. Traficul în centrul orașului este blocat. Se pare că în capitala Rusiei a început un complex de „măsuri” îndreptate împotriva armatei. În același timp, unitățile diviziei operaționale Dzerjinski, elita Gărzii Ruse, se îndreaptă spre centru Moscovei, împreună cu unitățile de poliție. Ar fi vorba și despre numeroase rețineri și arestări ale cadrelor militare. În acest context, toate unitățile militare ale Rusiei au fost mobilizate de Vladimir Putin. Cu toate acestea, mass-media rusă nu raportează deocamdată nimic.

