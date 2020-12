Specialiștii atrag atenția asupra faptului că dacă copiii răcesc în acest sezon, părinții nu trebuie să se îngrijoreze și să confunde o simplă răceală cu noul coronavirus.

În emisiunea ”Doctor de bine”, Laura Prisăcariu, medic pediatru la Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului, a explicat care sunt principalele simptome ale răcelii.

„Răceala se manifestă cel mai frecvent prin febră, asta este principalul simptom care aduce părintele la spital. Tuse, secreții la nivelul nasului, curge nasul, strănut. Ele sunt de obicei infecții virale, sunt date de virsusuri și deci sunt autolimitante. Durează 2-3 zile, după care copilul începe să se simtă mai bine. Se transmit pe calea aerului, sunt răcelile clasice, ca și gripa. Ele se transmit pe calea aerului, sunt purtate de către aerosolii pe care îi emitem în momentul în care vorbim, strănutăm sau tușim. De asta e important să învățăm copiii să acopere nasul și gura atunci tușesc sau strănută, un obicei care e bine să-l formăm de la cele mai mici vârste”, spune medicul specialist.

„Cu siguranță. Practic, limitează orice fel de aerosoli pe care noi îi emitem. Asta, numărul unu, dacă suntem noi bolnavi. Și, sigur că ne protejează de picăturile emise de către o altă persoană bolnavă cu care putem intra în contact”, a mai spus medicul, întrebată dacă masca ajută la prevenirea răspândirii răcelii.

Cum ne dăm seama dacă este vorba de gripă

„De obicei, gripa are un tablou clinic mai zgomotos, febra este înaltă, mai deasă decât de obicei. De exemplu, într-o răceală, un copil face febră de o dată sau de două ori pe zi. În gripă poate să facă febră mai des, la valori mai mari, este însoțită de stare generală proastă, chiar și în absența puseului febril. Noi întrebăm de fiecare dată părinții, atunci când are febră se simte mai rău, dar cum se simte copilul în afara episodului febril? Ăsta este un semn că acolo avem de-a face cu o boală mai serioasă, atunci când copilul nu are chef să se joace, nu are chef să mănânce – atunci când nu are febră.”

Întrebată care sunt simptomele răcelii, dr. Laura Prisăcariu a declarat: „Noi le spunem părinților care vin la camera de gardă că ne așteptăm cam la 3 zile de febră. Orice viroză are o pantă ascendentă în care simptomatologia este din ce în ce mai severă, după care urmează cam 2 zile de platou, după care simptomele se remit. Cam așa se întâmplă cu toate virozele. În prima zi face febră mai puțin, a doua zi e puțin mai rău, a treia zi poate să apară și tusea, să curgă nasul, după care lucrurile, ușor ușor revin către normal”.

„În general, e bine să ne consultăm cu medicul de familie, care cunoaște foarte bine copilul și cu care e bine să ținem legătura. În cazul unei răceli simple, putem să folosim telemedicina acum, cu un simplu apel telefonic și medicul poate, din simptomele pe care le descrie părintele, să hotărască dacă e nevoie sau nu să venim cu copilul la cabinet. În rest, în principiu, la 90 % dintre pacienți, dintre copiii răciți, se vor folosi tratamente simptomatice. Adică, scădem febra, dacă aceasta apare, și vreau să subliniez treaba asta, sunt foarte frecvente administrările de antitermice, adică de medicamente care scad febra, din 4 în 4 ore, chiar dacă copilul nu are febră. E bine să lăsăm organismul să lupte cu boala respectivă. febra e un mijloc de apărare”, a spus medicul, întrebată fiind despre modalitățile prin care se poate trata răceala, scrie Știrile Pro Tv.