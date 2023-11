O cântăreață din Madagascar și-a părăsit țara pentru Republica Moldova

După ce l-a întâlnit pe bărbatul care ulterior i-a devenit soț, Cynthia Elisoa a luat decizia de a se muta din Madagascar în Republica Moldova.

În momentul primei sale vizite în Moldova, simțea o anumită teamă, fiind străină și neștiind la ce să se aștepte într-o țară complet necunoscută.

S-a mutat în Republica Moldova din Madagascar în anul 2019 și nu a mai plecat

„Acolo am făcut cunoștință, apoi am luat legătura, am vorbit mai mult timp și el a venit în Madagascar și m-a cerut. Am venit aici prima dată pentru vizită.

Eram speriată pentru că eram străină și cum voi trăi într-o țară în care nu sunt mulți străini, dar eu sunt încăpățânată”.

În toamna anului 2019, Cynthia a ales să se mute în Republica Moldova, aterizând pe Aeroportul Chișinău chiar în Ziua Vinului. Acest eveniment, spune ea, a contribuit la decizia ei de a rămâne în țară.

Desigur, această experiență a fost o provocare pentru ea, întrucât a trebuit să învețe limba, istoria și cultura Republicii Moldova. Mai mult, adaptarea la climă a reprezentat cel mai mare obstacol.

Cu toate acestea, Cynthia afirmă că nu a întâmpinat discriminări, ci mai degrabă o curiozitate plină de interes din partea oamenilor.

Mâncarea tradițională i-a cucerit definitiv inima

În schimb, ceea ce a captivat-o pe Cynthia Elisoa au fost deliciile culinare tradiționale și mesele bogate.

De la ciorbă la sarmale, ea poate să se mândrească că a degustat practic toate preparatele moldovenești. Cu toate acestea, există și anumite alimente pe care refuză să le consume.

„Nu îmi place răcituri. Aici mănânc doar moldovenește, mănânc tot în afară de răcituri. Sunt șocată de mesele mari. E atât de multă mâncare. Eu plâng că nu pot să mănânc tot și apoi trebuie să arunc și mă doare inima”, a spus artista.

Între timp, a divorțat de cel pentru care a venit din Madagascar în Republica Moldova. Acum spune că deși la ea în țară soții nu se despart, a învățat să trăiască și cu asta.

Cântăreața consideră Republica Moldova mult mai sigură decât Madagascar

Cynthia Elisoa trăiește fericită în Moldova, se simte într-un mediu sigur și resimte recunoștință pentru toate realizările din viața ei.

„E foarte bine să trăiesc în Moldova. Pot să umblu pe stradă în siguranță și sunt recunoscătoare de ce am. Nu încerc să am ceva ce nu am și acesta e secretul fericirii, cred”.

Ea a mai spus în interviul de la TV8 că ce poți face în viață e să apreciezi ce ai în prezent și să accepți toate provocările care îți sunt date.