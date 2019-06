Cântăreață de muzică populară, șantajată cu imagini compromițătoare! Amantul ei, posibil politician. Breaking News!

Cântăreața de muzică populară Cristina Berinde a depus o plângere penală împotriva lui Ionuț Laurențiu Boșneag, susținând în fața autorităților că acesta a amenințat-o că va publica filmări în ipostaze compromițătoare cu ea, potrivit jurnaliștilor de la romania.tv.





Cristina Berinde s-a îndrăgostit de Ionuț Laurențiu Boșneag în timp ce era căsătorită. După o perioadă, acesta a devenit gelos și a început să o șantajeze, amenințând-o că va publica imagini ce o surprind în ipostaze intime și că i le va trimite soțului ei. Cântăreața de muzică populară Cristina Berinde a apelat apoi la ajutorul poliției, l-a dat în judecată, iar pe numele amantului a fost deschis un dosar penal.

„În trecut, Ionuț Laurențiu Boșneag a mai primit o pedeapsă de 1 an de închisoare pentru loviturile ce i le-a aplicat lui Nicu Roman. Pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe, persoană vătămată fiind Adrian Paşca, instanța l-a condamnat la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 3.600 lei (contravaloarea a 180 zile – amendă, suma corespunzătoare unei zile amendă fiind de 20 lei).

Acesta a mai fost condamnat și la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 1.500 lei (contravaloarea a 120 zile – amendă, suma corespunzătoare unei zile amendă fiind de 12.5 lei) pentru săvârşirea infracţiunii de tulburarea ordinii şi liniştii publice. Contopind cele trei pedepse, Judecătoria Reșița a aplicat inculpatului pedeapsa de un an închisoare, plus amendă penală de 4.100 lei. Instanța a constatat însă că „infracţiunile pentru care a fost condamnat prin prezenta sentinţă sunt săvârşite în stare de recidivă postcondamnatorie faţă de infracţiunea pentru care a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 364/11.10.2011, la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei”. Ca atare, Judecătoria Reșița i-a revocat suspendarea condiţionată a executării pedepsei de un an şi şase luni închisoare primită în 2011, inculpatul urmând să execute pedeapsa rezultantă de 2 ani şi şase luni închisoare în regim de detenţie, la care adăugă pedeapsa amenzii penale de 4.100 lei”, potrivit expressdebanat.

