O vedetă celebră, pusă la zid de internauți din cauza operațiilor estetice făcute recent. Criticile fanilor săi au venit după ce Daniela Gyrofi a postat o fotografie pe contul ei de Instagram unde se observă operațiile estetice realizate, postarea provocând numeroase controverse.

Mulți dintre admiratori au criticat-o pe vedetă că a făcut prea multe intervenții estetice, în timp ce unii i-au spus că unele nu sunt tocmai potrivite.

“Arăți precum o vrăjitoare”

Daniela Gyrofi, în vârstă de 51 de ani, a fost taxată dur din cauza operațiilor estetice. “Arăți precum o vrăjitoare”, i-a spus unul din internauți, care s-a speriat de noul look al artistei.

Dacă unii din fani au criticat-o dur, Raluca Bădulescu și Viorica de la Clejani au apreciat postarea artistei. Dar unii dintre internauți i-au scris mesaje negative.

“Doamne, ce ți-ai făcut”, “Arăți precum o vrăjitoare”, “Vă distrugeți cu operațiile”, “Am crezut că e genul de poză unde trebuie să indentifici greșelile”, “Eu nu te-am recunoscut”, “Sper că e un filtru” sunt doar câteva dintre mesajele scrise de fani atunci când au văzut imaginea din stânga colajului de mai jos.

Daniela Gyrofi a recuoscut că apelat la bisturiu

Daniela Gyrofi a mărturisit într-un interviu recent că ea nu își modifică pozele cu ajutorul filtrelor atunci când le publică pe rețelele de socializare. Vedeta este una din puținele din România care au recunoscut că și-a modelat corpul cu ajutorul bisturiului.

Câte operații estetice are vedeta

Cântăreața a dezvăluit că și-a făcut doar trei operații de mărire a bustului cu implanturi de silicon. Daniela Gyorfi nu a recunoscut atunci că medicul estetician i-ar fi făcut vreo intervenție chirurgicală la față. Cântăreața a declarat că a apelat la proceduri non-invazive.

“Mi-e şi ruşine, nu ştiu cum să mai spun. Nu am operaţii estetice la faţă, că astea se văd. Mi-am făcut nişte proceduri non-invazive. Am trei operaţii la sâni. Şi de la lumină şi de la ruj am buzele mai mari. Dacă ai buzele mai subţiri dai cu rujul mai aşa. Eu nu pun filtre la poze, sunt de modă veche”, a declarat artista în luna martie 2019.

Mamă la 42 de ani

Daniela Gyorfi a devenit mamă în 2011, când avea vârsta de 42 de ani. Ea a născut o fetiță pe nume Maria, pe data de 16 februarie, în urma unei operații de cezariană la o clinică privată din Capitală. Fetița avea greutatea de 2,640 kilograme și înălțimea de 48 de centimetri. Partenerul artistei este impresarul George Tal. El mai are încă trei copii din relațiile sale anterioare.

Daniela Gyorfi este o cântăreață română de origine maghiară. Ea s-a născut pe 12 octombrie 1968 la Bucureșți, potrivit cancan.ro.