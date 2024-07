Grecia impune interdicții din cauza caniculei. Sunt vizați cei care stau în aer liber

Grecia. Canicula face victime, iar autoritățile se văd obligate să ia măsuri pentru protecția celor care lucrează în aer liber. Companiile nu mai pot folosi muncitori pentru lucrări afară, în perioada amiezii când temperaturile sunt cele mai ridicate.

Căldura extremă a pus stăpânire pe Grecia, în această săptămână. Drept urmare, autoritățile au dispus ca angajații să nu mai lucreze în aer liber la orele amiezii.

Constructorii, livratorii de mâncare, curierii şi constructorii din domeniul naval nu vor mai putea lucra în aer liber. Pe fondul noului val de caniculă, autoritățile elene au introdus aceastte restricții până la finalul săptămânii. De marți, 16 iulie și până vineri, 19 iulie, acești lucrători și nu numai, vor trebui să facă pauză de la prânz până în jurul orei 17.00.

Serviciile de meteorologie așteaptă ca temperaturile să ajungă la 42-43 de grade Celsius în anumite regiuni, a precizat Ministerul Muncii de la Atena. Activitățile zilnice au fost perturbate de caniculă, în Grecia, încă din luna iunie. Meteorologii nu se așteaptă ca temperaturile să scadă până la finalul acestei luni.

Numeroase incendii de vegetație se declanșează cu regularitate din cauza căldurii extreme. Acestea sunt intensificate de vânturile puternice care amplifică canicula. Grecia se confruntă cu o schimbare climatică majoră, pe care oamenii de știință o pun pe seama încălzirii globale.

ICYMI: The Greek capital Athens faces its earliest-ever heatwave, forcing authorities to shut the ancient Acropolis tourist site and suspend schools. pic.twitter.com/L4qHYxhzMq

— DW News (@dwnews) June 15, 2024