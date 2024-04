Povești în prag de campanie electorală. Candidatul care a participat la 238 de alegeri

Candidatul care a participat la 238 de alegeri, însă nu a reușit să câștige niciodată. Este o întâmplare care ar trebui să le dea de gândit politicienilor români.

K. Padmarajan este un indian supranumit „Regele alegerilor”, dar și „Cel mai mare perdant electoral din lume”. Aceasta pentru că s-a înscris la 238 de alegeri politice pe care le-a pierdut de fiecare dată. Omul s-a obișnuit atât de mult cu chestia asta, încât nici nu-și mai dorește să câștige.

Mettur, Tamil Nadu: Independent candidate from Dharmapuri Lok Sabha seat, K Padmarajan says, "So far, I have filed 239 nominations. I only like failure. I am contesting the elections to create a world record. I got a maximum of 6000 votes in one election. So far, I have contested… pic.twitter.com/Dzb1ro3LNn

— ANI (@ANI) March 30, 2024