Când vom călători cu certificatul verde digital.

Certificatul verde propus de Comisia Europeană pentru a facilita călătoria în pandemie ar putea intra în vigoare la 1 iunie. Comisarul european Adina Vălean a precizat că acesta nu este un pașaport. Ea a precizat că va fi un certificate care va unifica toate formatele de documente pe care le emit în prezent statele europene. Fie că este vorba despre o adeverință de vaccinare, rezultatul unui test PCR sau un document care atestă că persoana respectivă are anticorpii COVID.

„Nu este un pașaport. Este un document unic european, o dovadă pentru o situație în care un cetățen al unui stat membru se poate afla – dacă are un vaccin făcut, dacă are un test PCR negativ, dacă a trecut prin boală și are imunitate naturală. Comisia Europeană propune standardizarea acestor documente pentru a nu mai exista situații în care anumite informații nu se regăsesc pe documentele cerute de anumite state”, a precizat Adina Vălean la Digi 24.

Când vom călători cu certificatul verde digital

Potrivit comisarului european, intenția autorităților de la Bruxelles este de a permite ca aceste documente să fie verificate mai ușor la graniță. Aceasta în condiții de siguranță, pentru a evita eventualele încercări de fraudare.

„Intenția e să unificăm formatele, să fie ușor verificate de către statele membre, deci când cineva prezintă certificatul, cel care îl primește să vadă, să verifice autenticitatea lui, pentru a lupta și cu fenomenele de fraudă care au apărut în prezent”, a mai spus Adina Vălean.

Potrivit spuselor sale, certificatul verde ar putea intra în vigoare începând cu 1 iunie, astfel încât să fie folosit în vacanța de vară. Adina Vălean a mai precizat că inițiativa Comisiei Europene vine în întâmpinarea statelor turistice. Astfel acestea propun introducerea unor cerințe legate de existența unui test PCR negative, a dovezii de vaccinare. De asemenea, este solicitată o dovadă că persoana respectivă a trecut prin boală și a căpătat anticorpi împotriva coronavirusului.

„În teorie, statele membre nu vor putea restricționa accesul cetățenilor, care se bucură de principiul liberei circulații în interiorul Uniunii Europene. Dacă un cetățean european vrea să meargă în alt stat european el nu poate fi obligat să nu intre, discuția este despre ce restricții se impun. Poți fi primit doar cu un test PCR negativ și carantină 2 săptămâni, cum e acum, sau dacă statul respectiv hotărăște că pentru cei vaccinați nu se impune carantină, atunci acest certificat va facilita ca persoana respectivă să nu intre în carantină”, a mai spus Adina Vălean.

Explicațiile comisarului Adina Vălean

Comisia Europeană a anunţat miercuri că propune crearea unei adeverinţe electronice verzi. Acest document va facilita libera circulaţie, în condiţii de siguranţă, în interiorul UE în timpul pandemiei de COVID-19.

„Certificatul va avea o formă fizică, pe hârtie, şi una digitală, care poate fi stocată, de pildă, pe telefonul mobil. Exact aşa cum astăzi mergem la aeroport cu un bilet de avion printat sau arătat pe mobil. Biletul are un cod de bare citibil, aşa vom folosi certificatul verde digital noi, ca pasageri”, a precizat Adina Vălean.

Emiterea acestui certificat nu va ridica restricţiile și nu va obliga statele membre să accepte numai călători vaccinați. În cazul în care vaccinarea nu există pentru o anumită persoană, documentul stochează informaţii referitoare la testare. De asemenea vor fi luate în considerare și cele despre trecerea prin boală, acolo unde este cazul.