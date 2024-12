Social Când tehnologia se întâlnește cu legenda. Cercetătorii au aflat cum arăta Moș Crăciun, de fapt







Imaginea lui Moș Crăciun este conturată ca fiind plină de blândețe și bunătate. An de an, personajul iubit al copiilor poposește în casele tuturor cu sacul plin de cadouri. De altfel, Moș Nicolae este considerat la fel de darnic cu toți cei care cred în magia acestei perioade din an. Pentru a contura chipul celui mai îndrăgit personaj, cercetătorii au folosit tehnologia.

Cum arăta Moș Crăciun în urmă cu 1.700 de ani

Oamenii de știință și-au propus să afle de unde a pornit conceptul de Moș Crăciun. Astfel, aceștia au folosit datele obținute dintr-o analiză a craniului Sfântului Nicolae din Myra. Conform tradiției, el era cunoscut ca fiind darnic și iubitor cu toți copiii.

Pentru a „recrea” imaginea lui Moș Crăciun, cercetătorii s-au folosit și de tehnologia de ultimă generație, arată New York Post.

Ce au aflat oamenii de știință

Sfântul Nicolae de Myra a trăit în perioada 15 martie 270 și 6 decembrie 343. Acesta a fost un episcop de origine greacă din orașul Patara din Anatolia și a început să facă fapte de milostenie în timpul Imperiului Roman.

Potrivit tradiției, Sfântul Nicolae a făcut numeroase minuni și a vindecat bolnavi. În anumite regiuni din lume, acesta este considerat protectorul copiilor, studenților, precum și a mamelor.

În jurul Sfântului s-a conturat ideea bătrânelului darnic, care le aduce daruri copiilor și celor care fac fapte bune.

Trupul său a fost inițial înmormântat în Myra. Ulterior, osemintele au ajuns în Bari, Italia. Acestea au fost folosite pentru a fi refăcută imaginea lui Moș Crăciun.

„Mai întâi am reconstruit craniul în 3D folosind aceste date.

Am completat acest lucru cu tehnica de deformare anatomică, în care tomografia capului unei persoane vii este ajustată astfel încât craniul donatorului virtual să se potrivească cu cel al sfântului. Portretul final este o interpolare a tuturor acestor informații, căutând coerență anatomică și statistică”, a explicat autorul principal al studiului, Cicero Moraes.

Boala de care suferea Sfântul

Proiecțiile făcute cu ajutorul tehnologiei de ultimă generație arată un personaj cu buze subțiri, frunte lată și nasul rotund.

„Craniul are un aspect foarte robust, generând o față puternică, deoarece dimensiunile sale pe axa orizontală sunt mai mari decât media. Această caracteristică, combinată cu o barbă groasă, amintește foarte mult de figura la care ne gândim când ne gândim la Moș Crăciun”, a mai spus coordonatorul studiului.

În plus, oamenii de știință au ajuns la concluzia că Sfântul avea artrită cronică la coloana vertebrală și pelvis. Mai mult, datele culese din analiza rămășițelor arată că acesta avea un craniu gros. Conform cercetătorilor, această condiție medicală i-ar fi putut cauza dureri frecvente de cap.