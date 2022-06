Sursă: Denis Bareysha | Dreamstime.com

Când se va încheia războiul din Ucraina. Șamanii din Siberia vorbesc despre cifra 5

Războiul din Ucraina s-ar putea încheia în a cincea zi a unei luni, în luna a cincea a unui an sau într-un an care are cifra cinci, prezic șamanii ruși, preoți despre care se spune că dețin capacitatea de a stinge anumite stări ale conștiinței cu scopul de a comunica cu spiritele nevăzute și de a controla anumite evenimente sau fenomene. Dacă acest lucru se va întâmpla sau nu, rămâne de văzut, însă unii șamani au susținut că au știut încă de acum 20 de ani că omenirea se va confrunta cu pandemia de coronavirus, ceea ce s-a și adeverit.