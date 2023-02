Când se va încheia războiul din Ucraina. Mircea Geoană, interviu la televiziunea TF1 din Franța. Video

Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, a acordat un interviu la postul de televiziune francez TF1 Info. El a vorbit despre relațiile cu China comunistă, dar și despre evoluția acestui război din Ucraina și condițiile în care s-ar putea încheia pacea. Totodată, Mircea Geoană a explicat ce se va întâmpla cu solicitările de armament modern făcute de Kiev. El a vorbit și despre posibilitatea ca statele membre ale Alianței să furnizeze avioane de luptă moderne, tancuri Leopard sau rachete cu rază lungă de acțiune.

„Avem o evoluție treptată care reflectă realitățile războiului pe care Rusia l-a pornit împotriva Ucrainei și, de asemenea, nevoile armatei ucrainene. Iar săptămâna viitoare va avea loc reuniunea miniștrilor apărării din NATO, aici, la sediul NATO.

Și, în paralel cu Reuniunea, de asemenea, procesul Ramstein, care face acest mecanism de coordonare permanentă între aliați și parteneri și Ucraina. Și de fiecare dată când ucrainenii vin cu cereri, uneori nu se întâmplă imediat. Dar dacă există realități militare pe teren care indică faptul că ar trebui să facem mai mult, în mod normal facem mai mult”, a spus Mircea Geoană.

Moderator: Ministrul demisionar al apărării ucrainene, Reznikov, a declarat: „De fapt, Ucraina a devenit parte a unei armate care devine treptat parte a NATO. Simțiți asta? Cred că domnul Reznikov este încă ministrul Apărării. Îl așteptăm săptămâna viitoare aici, acasă, pentru reuniunea miniștrilor apărării.

Mircea Geoană: Ei bine, Ucraina este un partener de lungă durată al NATO și, mai ales după invazia rusă din Crimeea în 2014, am intensificat, la cererea lor, procesul de pregătire a comandantului de control al doctrinei militare și, desigur, acesta este eroismul armatei ucrainene și al poporului ucrainean, dar și faptul că se află deja într-un stadiu de interoperabilitate cu noi foarte avansat. Dar noi nu facem planificarea militară cu ucrainenii, ci cu aliații. Dar NATO are un proces cu ei pentru a le spori interoperabilitatea cu noi. Dar aliații sunt aliați, iar partenerii sunt parteneri.

Moderator: Este timpul pentru avioane?

Mircea Geoană: Bunul președinte Zelenski, am văzut-o la Londra, am văzut-o la Paris, am văzut-o la Bruxelles, are o capacitate foarte, foarte mare de a comunica și de a convinge. Îi lăsăm pe aliați să decidă. Și tocmai v-am spus că săptămâna viitoare vom avea procesul Ramstein. Acum, ne concentrăm și noi. Franța a făcut eforturi foarte importante, țările aliate, Canada, americanii, desigur. Acum trebuie să ne uităm la faptul că există o perioadă de pregătire pentru o nouă etapă a războiului, pregătirea piloților.

Moderator: Se maturizează decizia? Care este mesajul pentru Rusia? Ce credeți că ar trebui să facă pentru a evita această gradație?

Mircea Geoană: Depinde de Rusia să oprească acest război, dacă nu va vrea război, războiul s-a terminat. Bineînțeles că Ucraina va continua să existe ca țară independentă și cu aspirația de a se alătura Europei și Occidentului democratic.

O decizie va fi luată de membrii NATO

Moderator: Deci, ce anume face ca subiectul avioanelor să fie un tabu pentru moment?

Mircea Geoană: Deocamdată, am văzut că tabuurile se sparg unul după altul, dar asta este ceea ce vreau să spun. Nu pot anticipa ce vor face Aliații. Nu aici, la NATO, se iau deciziile, nu noi, ci aliații și partenerii americani. În realitate, ei sunt cei care stabilesc ritmul pentru aeronave, ca și pentru orice altceva. Aliații. Vor Polonia. Erau Franța, Marea Britanie și Germania. Sunt destul de mulți islandezi. Nu au o armată, dar sunt încă acolo pentru că produc avioane de transport. Astfel, toți aliații sunt implicați și o mulțime de parteneri, precum Japonia, Australia, care ajută Ucraina. Nu am prejudecăți, dar trebuie să spunem că a existat o evoluție.

Este adevărat că a trecut aproape un an de la începutul războiului, am văzut multe cereri din partea Ucrainei, care au fost percepute cu o anumită reticență. După aceea, ne-am schimbat. Dar nu este vorba doar de cererile Ucrainei, ci și de analiza noastră a evoluției războiului. Așadar, situația de pe teren este arbitrul obiectiv al mijloacelor și instrumentelor militare pe care le vom oferi Ucrainei. Problema avionului, putem vedea problema sau soluția, este că poate zbura. Evident, pe teritoriul Rusiei nu există un mic accelerator. Și apoi, evident, un F-16 merge foarte departe.

Moderator: În opinia dumneavoastră, este legitim ca Ucraina să lovească, chiar și pe teritoriul rusesc?

Mircea Geoană: Asta e un lucru, dar, încă o dată, care sunt aliații? Am văzut că americanii au oferit echipamente de ultimă generație și au limitat raza de acțiune a acestor arme. Așadar, există întotdeauna un dialog între aliații care oferă cele mai avansate instrumente. Și, de asemenea, să acorde o anumită atenție riscurilor de escaladare. Asta este întotdeauna. Este normal să facă acest lucru, iar Ucraina să apere aliații, dar și să evite riscul de escaladare. Așadar, există întotdeauna un echilibru, să spunem un echilibru foarte dinamic, între nevoile Ucrainei, capacitatea noastră de a livra și, de asemenea, realitățile războiului. Aceasta va avea loc la Conferința de Securitate de la München. Puteți vedea cum s-a schimbat peisajul.

Cum poate fi încheiată pacea

Moderator: Câteva cuvinte despre Germania. Este unul dintre pilonii alianței voastre. Acolo se află baza Ramstein. Evident, în Europa, este unul dintre pilonii foarte importanți. Cum priviți această Germanie care a trecut brusc dintr-o lume în alta cu tancurile Leopard?

Mircea Geoană: Ei bine, Germania are ceea o trezire strategică, iar noi trebuie să aplaudăm și să încurajăm acest proces, pentru că nu este ușor. Este o cultură pacifistă de lungă durată în Germania, iar liderii germani sunt de aplaudat din toate părțile. Spectrul politic a realizat că avem nevoie de o Germanie pe care o au și ei. Au investit 100 de miliarde de euro într-un fond de reînnoire organizațională și cred că trebuie să dăm și la nivel bilateral și multilateral, aici, acasă, în NATO, în Uniunea Europeană, în Germania, să aplaudăm pentru schimbările pe care le fac, dar însoțite de o manieră foarte colegială și foarte strânsă.

Acest proces de transformare, care nu este ușor din punct de vedere politic, democratic, al opiniei publice și, desigur, este o transformare masivă a realității securității europene. Ați menționat cuvântul pacifism. Vedem clar cum în Germania, dar și în Franța, în Italia, în alte părți, cei care spun că pacea trebuie obținută cu orice preț, chiar și cu prețul unor concesii, unii spun concesii teritoriale.

Ucraina este decisă să-și recupereze teritoriul

Moderator: Cum răspundeți la asta?

Mircea Geoană: Am văzut sondaje de opinie peste tot în Germania, am văzut un sondaj în Ucraina. Ei sunt foarte, foarte hotărâți să continue să-și apere țara și este normal. Așadar, cred că vedem aici o unitate impecabilă a aliaților. Nu este întotdeauna așa, pentru că este un aliat, o alianță complexă. În această chestiune există o unitate impecabilă în jurul mesei aliaților și credem că acest lucru va continua. Pentru că a ajuta Ucraina înseamnă, de asemenea, a ne ajuta pe noi înșine. Nu este vorba doar de războiul lor, ci și de implicațiile acestui război pentru noi toți, inclusiv pentru opiniile noastre publice. Vorbeam despre Germania, Polonia, care devine un centru important, mai ales cu baza din Jericho, care începe să fie comparabilă cu ceea ce face Rammstein.

Putem vedea cât de crucială devine această țară în cadrul Alianței. Cancelarul german Schultz a ținut un discurs foarte interesant și foarte important la Praga, în urmă cu două sau trei luni, și a spus un lucru real, și anume că centrul de greutate al Europei se deplasează spre est din două motive, deoarece Rusia a decis să se decupleze de Europa. Aceasta este decizia lor. Au ales această cale pentru că Ucraina este o țară foarte importantă și, de asemenea, pentru că aliații din flanc, Polonia, Slovacia și România, care sunt țări învecinate, joacă un rol și mai important din punct de vedere strategic. Și cred că și pentru ei, țările baltice joacă un rol foarte important. Summitul NATO va avea loc în iulie la Vilnius. Deci aș spune că flancul estic și eu îl flanchez. Nu este vorba doar de țările pe care le-am enumerat, ci și de Norvegia.

Despre nostalgia imperialistă a Rusiei

Moderator: Sunteți român, ați crescut în această lume românească cu rușii care dominau sovieticii. Ce nu înțelegem noi despre Rusia de astăzi când îi auzim pe propagandiștii ruși la televizor spunând lucruri despre energia nucleară, care ni se par atât de nebunești? Există o iraționalitate periculoasă la Moscova?

Mircea Geoană: Aș spune că există o raționalitate imperialistă, o raționalitate etică, dacă vreți, dacă există așa ceva. Există o raționalitate acolo, modalitățile de a reflecta în acțiuni această dorință imperială acolo, neîncetată, face ca pentru noi, în țările democratice, țările care iubesc predictibilitatea, echilibrul strategic și destul de multe țări, inclusiv americanii, Franța sau Germania, au încercat să găsească un echilibru cu Rusia. Este o țară importantă, dar există o dimensiune de nostalgie post-imperială, să zicem. Probabil că există și un sentiment de declin relativ al Rusiei.

Moderator: Și demografic, nu-i așa?

Mircea Geoană: Demografic, economic. Vedeți structura economică, nu este vorba de nivelul de trai. Vorbind despre țara mea, cred că România este de două ori mai populată pe cap de locuitor, să zicem mai bogată decât Rusia.

Moderator: Asta îi face mai periculoși? În trecut, în cazul Uniunii Sovietice, exista această expresie de slăbiciune periculoasă prin faptul că era cu atât mai slabă. Ele sunt cu atât mai periculoase în istorie.

Mircea Geoană: Perioadele de declin ale marilor puteri relative sau absolute, mai lente, mai rapide, sunt prin definiție perioade periculoase. Dar cred că nu este vorba doar de Ucraina și de obsesia Ucrainei, pentru că este o obsesie a elitei rusești. În cazul Ucrainei, nu este ceva nou, iar faptul că ei neagă, să spunem, dreptul la existență al Ucrainei în acest război, Ucraina este o noțiune foarte, foarte puternică.

Decizia Ucrainei de a adera la NATO

Moderator: Este doar irațional faptul că, dacă Ucraina aderă la NATO, vor exista rachete americane la 1.000 de kilometri de Moscova?

Mircea Geoană: Este adevărat că, din punct de vedere rusesc, pare de neconceput. Există o dimensiune culturală și psihologică. Există o dimensiune strategică, dar există și un calcul mai important, pentru că, într-adevăr, Rusia, cred că a început acest război, nu numai pentru a împiedica Ucraina să se apropie de Occident, ci și pentru a demola arhitectura și ordinea mondială care a fost creată după cel de-al Doilea Război Mondial. Și iată-i alături de chinezi, un interes comun de a arunca în aer cu adevărat ordinea internațională. Și acesta este cel mai periculos lucru.

Moderator: Vă doare că știm că suntem în această etapă în care rușii și chinezii speră să bulverseze ordinea internațională?

Mircea Geoană: Este o ofensivă autoritară condusă de aceste două țări, Iranul. Nu suntem departe. Coreea de Nord, ei sunt acolo. Așadar, există o luptă fantastică pentru tipul de ordine mondială pe care trebuie să o avem în anii și deceniile care vor urma. De aceea, Uniunea Europeană și NATO trebuie să lucreze împreună. De aceea trebuie să lucrăm cu Japonia, Australia, Coreea de Sud, inclusiv cu țările din sud, pentru că, în viitor, ar trebui să depunem și mai multă muncă pentru a convinge India sau Brazilia, Egipt, Nigeria sau Africa de Sud că este mai bine să avem reguli. Și nu este bine să avem legea junglei la nivel internațional.

Despre diferența dintre democrație și autoritarism

Moderator: O ultimă întrebare este dacă ar trebui să recunoaștem că toate puterile sunt imperiale, inclusiv Statele Unite? Ați spus că există un imperialism rusesc. Cu siguranță, dar există și imperialismul chinezesc. Puterile democratice pot fi și imperiale. Imperialismul american. Toate sunt imperiale.

Mircea Geoană: Dacă vă uitați la istorie. Cred că există o diferență importantă între perioada colonială și imperialismul, să spunem de tip westfalist. Aceasta a fost o etapă în istoria umanității. Eu cred că cu Statele Unite, cu Uniunea Europeană, cu NATO am depășit această perioadă. Există respect reciproc. De aceea, țara mea, România, a decis să aibă o alianță cu Europa, cu americanii. Este o decizie pe care am luat-o noi înșine. Așadar, este o diferență între a-ți impune voința asupra altuia.

Moderator: Sau înseamnă, de asemenea, să te pui sub protecția unui imperiu?

Mircea Geoană: Sau să faci parte dintr-un concert al democrațiilor. Și aceasta este Alianța Atlantică. Este un concept de democrație în care Franța joacă un rol foarte important.