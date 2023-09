Când se întoarce Mihai Gâdea la Antena 3. Hotărâre neașteptată a vedetei TV

Mihai Gâdea nu a mai fost prezent în platoul Antena 3 CNN de 2 luni, iar fanii s-au întrebat dacă acesta a fost dat afară. De luni, 25 septembrie 2023, prezentatorul se va întoarce la emisiunea Sinteza Zilei. De la ora 21:00, moderatorul va apărea cu noi invitați.

Născut la 10 ianuarie 1977, Gâdea a realizat mai multe programe TV din România de-a lungul carierei. A lucrat la Realitatea TV în perioada 2002 – 2004, iar între 2004 și 2005 a realizat programe la Antena 1. A fost directorul Antena Stars (fostul Antena 2) până în 2011, iar în prezent este directorul Antena 3 CNN.

Emisiunea Sinteza Zilei este difuzată de luni până joi, nu și vinerea. Înainte de a avea o carieră la televiziune, prezentatorul a fost pastor și ținea predici în bisericile adventiste. El este botezat în religia adventistă și nu are voie să lucreze începând de vineri, după ce apune soarele. În acest timp, activitatea permisă este rugăciunea. Realizatorul a declarat că ascultă de cuvântul lui Dumnezeu și că nu se abate de la drumul său, potrivit Dcnews.

În urmă cu ceva vreme, Gâdea a povestit că s-a confruntat cu mari probleme din cauza religiei sale. El a declarat că a a fost criticat de anumiți colegi de breaslă pentru că a fost pastor, dar că nu s-a simțit prost. Acesta a mai spus că nu i-a fost niciodată rușine să vorbească despre meseria lui din trecut.

„Am mers la Teologie când aveam 18 ani, imediat cum am terminat liceul. Am terminat Institutul la 23 de ani și de foarte multe ori a fost ceva tare, totuși. Era perioada în care Antena 3 era atacată puternic de președintele în funcție al țării. La un moment dat, m-au luat la țintă pe mine direct. Făcuseră ei acolo o strategie, să mă atace, să spună că sunt pastor. «Cine, domnule, pastorul ăsta?»

Și asta a fost o campanie care s-a întâmplat pe un alt post de televiziune și era cam seară de seară. Era și în niște ziare, și pe niște site-uri.

Eu când am văzut, am avut un sentiment de amuzament în primă instanță, dar, pe de altă parte, îmi părea rău, zic: «Totuși oamenii care cred în Dumnezeu, în felul ăsta ei simt asta ca o batjocură, ca o rușine», mie nefiindu-mi rușine de asta. Nu mi-a fost niciodată rușine, eu am vorbit despre asta. Și s-a întâmplat ceva foarte ciudat, după ce a fost asaltul ăla de atacuri, audiența, care era deja mare, a crescut și mai mult!”, a mărturisit Gâdea în podcastul „Altceva cu Adrian Artene”.