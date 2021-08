Cand ai nevoie de un purificator de aer?

Nu doar cei care sunt predispusi la alergii au de beneficiat de pe urma unui purificator de aer. De fapt, un purificator de aer poate fi benefic intr-o multime de situatii si pentru diferite conditii.

Iata unele din cele mai comune situatii cand se justifica achizitionarea unui purificator de aer.

Esti insarcinata sau ai un bebelus

Este critic sa previi expunerea bebelusului nou nascut la substante chimice, iar un purificator de aer poate fi util in acest sens. Cercetatorii arata ca bolile evolueaza in mod constant in organism, ceea ce inseamna ca daca boala porneste de la o varsta frageda, ea poate duce la cancer sau alte manifestari grave similare. Prin urmare, daca un nou nascut sau un fat este expus in acest stadiu la o toxina cauzatoare de cancer, riscul ca el sa dezvolte aceasta boala va fi si mai mare. Asta pentru ca pur si simplu boala va avea mai mult timp sa evolueze.

Ai copii

Organismul copiilor este in plina dezvoltare si mult mai vulnerabil decat cel al adultilor. Metabolismul lor este imatur si nu poate produce intotdeauna substante chimice intr-un mod la fel de eficient ca un adult. De asemenea, multi copii dezvolta alergii sau astm, afectiuni agravate si posibil declansate de particulele si substantele daunatoare din aer.

Ai un animal de companie

Un purificator de aer va ajuta in acest caz la captarea si eliminarea parului si mirosului urat, specific animalelor de companie. De asemenea, animalul va fi protejat de poluarea aerului din interior, pentru ca animalele, asemenea copiilor, sunt la fel de susceptibile la aerul greu si nociv. Ele tind sa petreaca mai mult timp in interior si sunt mai tot timpul aproape de podea, unde colecteaza praf, toxine si tot felul de particule chimice.

Lucrezi de acasa

Daca esti freelancer sau pur si simplu lucrezi de acasa in anumite zile, e important sa constientizezi ca laptopurile, imprimantele, scannerele, aparatele de fac sunt pline de praf si particule nefaste care pot fi inhalate cu usurinta. De aceea, un purificator de aer va fi foarte util in acest caz.

Locuiesti intr-o casa, apartament sau alt spatiu inchis

Peretii locuintelor noastre sunt minunati pentru ca ne adapostesc si ne protejeaza de conditiile naturale vitrege, dar la fel de adevarat este ca in interiorul caselor noastre exista o serie de particule chimice, gaze si mirosuri care ne pot afecta sanatatea. Cercetatorii EPA subliniaza ca locuintele noastre pot contine aer de 2 – 5 ori si chiar de 100 de ori mai poluat decat aerul din exterior.

Suferi de alergie

Cei care sufera de alergii sunt primii care ar trebui sa se gandeasca serios la cumpararea unui purificator de aer. Alergiile nu sunt agravate doar de particulele din aer, cum ar fi praful, polenul si parul animalelor de companie, dar si de particulele chimice din produsele de curatare (detergenti), podea si mobilier. Doar un purificator de aer cu carbune activ si filtre HEPA poate elimina 99.97% din particulele de aer si substantele chimice daunatoare din aer.

Acestea sunt doar 6 situatii care impun folosirea unui purificat de aer. In realitate, chiar daca nu esti predispus alergiilor sau altor afectiuni si esti perfect sanatos, tot este important sa-ti protejezi imunitatea si metabolismul prin inhalarea unui aer de buna calitate.