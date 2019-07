Cancerul ovarian, un ucigas tacut

Unele simptome, aparent banale, daca devin persistente si severe, pot anunta dezvoltarea unui cancer ovarian. Supranumit „ucigas tacut”, acest cancer este greu de diagnosticat si nu beneficiaza de un test specific de screening, iar simptomele devin evidente abia in stadii avansate ale bolii.

Diagnosticul precoce are o importanta covarsitoare: 70-90% dintre femeile in cazul carora cancerul de ovar a fost depistat in stadiul primar au invins boala dupa 5 ani de la diagnostic, pe cand doar 20% dintre cele cu diagnostic in stadiu avansat supravietuiesc dupa 5 ani. Din nefericire, al doilea caz este cel mai frecvent intalnit.

Stiind ca 80-90% dintre femeile suferind de cancer ovarian nu au antecedente familiale, ereditatea nu este factor relevant in depistarea precoce.

Potrivit unui studiu publicat in Journal of the American Medical Association (JAMA), rolul cheie consta in detectarea simptomelor precoce inca din primul stadiu al bolii. Depistat in stadiu incipient, localizat, cancerul ovarian are o rata de supravietuire la 5 ani de 93%, insa doar aproximativ 15% din cazuri sunt depistate devreme, avertizeaza medicii. Unul din motivele intarzierii diagnosticului il reprezinta simptomele nespecifice, inselatoare, confundate adesea cu boli gastrointestinale.

Semne si simptome ale cancerului ovarian

Manifestarile cancerului de ovar pot fi de mai multe tipuri:

Tulburari digestive: balonare, distensie abdominala, greata, constipatie, scaderea poftei de mancare, dureri abdominale, pierdere in greutate inexplicabila.

Probleme ginecologice: dereglari ale ciclului menstrual, sangerari sau scurgeri vaginale anormale, tensiune la nivelul sanilor.

Simptome locale provocate de masa tumorala: durere pelvina, durere la contactul sexual (dispareunia), lombalgie, nevoia imperioasa de a urina si senzatia de golire incompleta a vezicii.

Simptomele mentionate pot aparea in numeroase afectiuni, dar ceea ce ar trebui sa atraga atentia sunt urmatoarele caracteristici:

Frecventa si severitatea simptomelor – in cazul unor tumori ovariene maligne, simptomele apar de peste 12 de ori pe luna. Poate fi tinut un jurnal pentru a monitoriza frecventa si severitatea simptomelor.

Asocierea a trei simptome – balonarea, durerea pelvina si nevoia urgenta de a urina sunt prezente in randul a peste 40% dintre pacientele diagnosticate cu cancer ovarian.

Dureri puternice in partea de jos a abdomenului – in cazul in care aceste dureri nu cedeaza la medicamente antispatice, ar putea fi un semnal de alarma. Daca durerile se asociaza cu intarziere menstruatiei, este indicat un test de sarcina, pentru ca acestea ar putea fi primele semne ale unei sarcini.

Multe dintre simptomele de mai sus sunt frecvente si apar in boli gastrointestinale (colon iritabil, indigestii), dar daca ele persista in mod inexplicabil, e posibil sa ascunda o problema mai grava. De aceea, este indicat sa faceti o vizita la medic, acesta fiind singurul in masura sa lamureasca despre ce este vorba.

Investigatii necesare

In cazul suspiciunii unor tumori ovariene, medicul poate recomanda urmatoarele investigatii si analize medicale:

ecografie transvaginala – pentru vizualizarea ovarelor

test de sange pentru masurarea unor markeri tumorali (CA-125)

tomografie computerizata/RMN

punctie biopsie

Factori de risc pentru cancerul ovarian

Femeile care prezinta cele mai mari riscuri de a dezvolta cancer ovarian au peste 50 de ani, boala fiind mai frecventa dupa menopauza decat la varste tinere.

Exista anumiti factori de risc:

modificabili: fumatul, alcoolul, obezitatea

nemodificabili: menstruatia precoce sau menopauza tardiva.

De asemenea, exista studii care arata ca tratamentele de substitutie hormonala (TSH) se asociaza cu risc de cancer ovarian.

Din punct de vedere genetic, se cunoaste faptul ca genele BRCA1 si BRCA2, transmise ereditar, cresc riscul de cancer ovarian, precum si de cancer de san. Dar acestea sunt cazuri rare, majoritatea femeilor care dezvolta cancer de ovar nu au aceste gene.

