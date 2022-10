Cameră de tortură descoperită într-un oraș din Ucraina eliberat de sub dominația rusă

Poliţia ucraineană a anunțat, marţi, că a descoperit o adevărată cameră de tortură în oraşul Pisky-Radkivski, din estul regiunii Harkov. Orașul a fost ocupat de forțele armate ruse mai multe luni, dar acum a fost eliberat de ucraineni, transmite CNN.

Potrivit poliției ucrainene, printre obiectele găsite în această încăpere se numără și o cutie de plastic plină cu dinţi de aur. Oamenii din zonă au declarat anchetatorilor că au auzit de mai multe ori țipete din clădirea în care a fost descoperită camera de tortură.

„După eliberarea orașului Pisky-Radkivski, locuitorii au raportat Poliţiei că în subsolul uneia dintre case erau ţinuţi prizonieri (localnici soldaţi ai brigăzii antiteroriste, dar şi militari din cadrul Forţelor Armate ale Ucrainei). Anchetatorii lucrează pentru a stabili toate faptele care au avut loc în această cameră de tortură”, a declarat Serhiy Bolvinov, şeful Departamentului de investigaţii al Poliţiei Naţionale din regiunea Harkov.

Investigators found a torture room in Pisky-Radkivski village, Kharkiv region.

Tortures such as being buried alive and putting a burning rug into a gas mask were reported.

A box with torn out teeth implants was also found.

