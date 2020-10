In urma dezvăluirilor aparute in presa și după ce ANAF a anunțat că o va supune pe judecătoarea Camelia Bogdan analizei de risc, peste 245.000 euro au dispărut pur și simplu din declarația de avere depusă în 2020.

ANAF– Direcţia Persoane Fizice cu Risc Fiscal, Parchetul, Oficiul pentru Spalarea banilor si ANI o verifica de aproximativ 8 luni Cameliei Bogdan pentru suspiciuni de neconformare la declararea veniturilor impozabile, fals in declaratii si, chiar spalarea banilor.

FAPTELE:

Față de 2019, din averea Cameliei Bogdan au dispărut sume uriașe de bani, inclusiv depozitul de 200.000 Euro care apare în declarațiile de avere ale acesteia din 2018 și 2019. Banii au dispărut fără justificare, fără achiziția unor imobile valoroase, împrumuturi, plasamente sau investiții.

Camelia Bogdan a lichidat 9 depozite bancare a caror valoare totata era de 245.143 euro

Declarație avere 2019 Declarație avere 2020

Depozit Banca Transilvania – 200.000 Euro Lichidat

Depozit Banca Transilvania – 20.013 Euro Lichidat

Depozit Banca Transilvania – 2.118 Euro Lichidat

Depozit Banca Transilvania – 2.291 Euro Lichidat

Depozit Banca Transilvania – 2.406 Euro Lichidat

Depozit Banca Transilvania – 3.854 Euro Lichidat

Depozit Banca Transilvania – 2.418 Euro Lichidat

Depozit Banca Românească – 6.389 Euro Lichidat

Depozit Banca Românească – 5.654 Euro Lichidat

In declaratia de avere depusa in iunie 2019, Camelia Bogdan declara ca are deschise pe numele sau 14 conturi in Romania si un cont in SUA. La categoria veniturilor, Camelia Bogdan a declarat venituri de 55.230 euro si lichiditati in valoare de peste 245.000 euro in urmatoarele conturi si depozite (conform declaratiei nr. 4783/11.06.2019):

Banca Transilvania – 642 LEI

Banca Transilvania – 20 013.66 EUR

Banca Transilvania – 2 118.37 EUR

Banca Transilvania – 2 291.66 EUR

Banca Transilvania –2 406.90 EUR

Banca Transilvania – 3 854.02 EUR

Banca Transilvania – 2 418.40 EUR

Banca Transilvania – 200.000 EUR

Banca Transilvania – 9 USD

Banca Românească – 6389.47 EUR

Banca Românească – 5654.80 EUR

Banca Românească – 426 LEI

BRD-SOCIETE GENERALE – 500 LEI

Banca Românească – 10 GBP

Banca Wells Fargo – 10 USD

ANAF a anuntat ca verifica diferența dintre averea Cameliei Bogdan și veniturile declarate de aceasta pentru a stabili dacă judecătoarea suspendată „prezintă risc de neconformare la declararea veniturilor impozabile, cuantumul acestuia și perioada fiscală” dupa ce, in 6 martie 2020, GIP a sesizat ANAF în legătură cu faptul că judecătoarea Camelia Bogdan a creat, în primele luni ale anului 2018, un depozit bancar de 200.000 Euro. Depozitul se regăsește în declarațiile de avere ale Cameliei Bogdan din iunie 2018 și din iunie 2019. Activele financiare și veniturile Cameliei Bogdan anterioare constituirii depozitului nu justifică în niciun fel cei 200.000 Euro.

Conform declaratiilor inregistare oficial pe site-ul CSM, in 2017, Camelia Bogdan avea conturi și depozite de circa 60.000 Euro și acordase un împrumut de 5.000 Euro. Veniturile totale ale Cameliei Bogdan în 2017 au fost de circa 20.000 Euro. Așadar, dacă judecătoarea Bogdan nu ar fi cheltuit niciun ban în tot anul 2017 ar fi putut strânge circa 85.000 Euro.

Cu toate acestea, în iunie 2018, în conturile Cameliei Bogdan se strânseseră, în total, circa 305.000 Euro. Cea mai mare parte a diferenței uriașe dintre banii declarați de Camelia Bogdan în 2018 și activele financiare și veniturile sale anterioare o constituie misteriosul depozit de 200.000 Euro creat la începutul lui 2018.

Din declaratia de avere depusa in iunie 2020, Camelia Bogdan reiese că judecătoare nu deține terenuri, case, mașini sau alte bunuri. În schimb, Bogdan a notat că are mai multe conturi: “aproximativ 167 lei”, “aproximativ 9 USD”, “aproximativ 10 EUR”, “aproximativ 225 LEI”, “500 lei”, 10 “GBP” Dar si un cont in SUA de “aproximativ 3000 USD”.

Același stil a fost păstrat și la rubrica veniturilor anuale, unde Bogdan a completat că a încasat “aproximativ 0 LEI”, ca judecător la Curtea de Apel București și “aproximativ 0 LEI” ca judecător la Curtea de Apel Târgu Mureș. În dreptul ambelor venituri e notat explicația „nu s-a comunicat fișa fiscală”. Iar ulterior datei de 19.06.2020, nu a mai fost depusa nicio alta declaratie sau rectificare in conditiile legii. Sa nu-i fi comunicat nici pana astazi Curtea de Apel Cameliei Bogdan fisa fiscala?