Călin Georgescu, mesaj neașteptat după discursul lui JD Vance: Ați murdărit democrația

Călin Georgescu a transmis un mesaj neașteptat după discursul vicepreședintelui SUA, JD Vance, de la Munchen. Apropiatul lui Donald Trump a criticat anularea alegerilor prezidențiale și fragilitatea sistemului democratic românesc.

Georgescu a acuzat clasa politică de la București că „a murdărit democrația” și a cerut măsuri radicale pentru revenirea la legitimitate. „Statele Unite au transmis un mesaj foarte clar – ați murdărit democrația, acum trebuie să o curățați, iar această chestiune nu este negociabilă!”, a scris Georgescu într-o postare publică.

We are not allowed to forget; on the contrary, we have the obligation to point out:

1. Where is the gold, where is Romania’s treasure, stolen in the Netherlands? 2. Where did the money, the BILLIONS OF EUROS from the so-called COVID pandemic, go? 3. The United States, through… pic.twitter.com/5Vwcm07nYX

