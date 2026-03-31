Călin Georgescu, cercetat în mai multe dosare, critică Guvernul după ce a ieșit din secția de Poliție

Călin Georgescu , cercetata în mai multe dosare, a criticat, din nou, Guvernul, invocând probleme legate de alocații, cheltuieli publice și împrumuturi externe. După ce a ieșit din secția de Poliție, Georgescu a declarat că actuala guvernare afectează statul român din interior: „Cu actualul guvern, statul român moare. Nu prin lovituri din afară, ci prin trădări dinăuntru”.

El a spus că deciziile politice reflectă o ruptură între conducere și cetățeni și a criticat modul în care sunt gestionate resursele publice.

În discursul său, Georgescu a făcut referire la nivelul alocațiilor pentru copii și la sprijinul acordat refugiaților.

„Vedeți, alocația pentru un copil al nației române este de 292 de lei pe luni. În comparație, alocația pentru un copil ucrainian refugiat cu familia este tot de 292 de lei, dar familia primește în plus 3200 de lei pe luni”, a spus el.

De asemenea, a menționat indemnizațiile parlamentarilor. „Diurna unui parlamentar român este de 700 de lei, adică vorbim de 700 de lei pe zi”, a spus el.

Fostul candidat a adus în discuție și un împrumut despre care spune că ar fi fost contractat recent de statul român.

„Și de curând România, am înțeles și noi, am auzit și noi din presă, că s-a împrumutat de 16,8 miliarde de euro la Comisia Europeană pentru proiecte militare. Un împrumut pentru 30 de ani, cu dobândă de 3% din programul SAFE”, a spus Georgescu.

El a declarat că anumite decizii nu ar fi fost discutate suficient în interiorul coaliției de guvernare. „Importanți membri ai coaliției au auzit și ei din presă, iar industria de apărare, nu a fost întrebată”, a spus Georgescu.

În continuarea declarațiilor, fostul candidat la alegerile prezidențiale a criticat actuala conducere politică și a cerut schimbări.

„Prin aceste puține exemple, eu spun în felul următor. Prin acest guvern, noi suntem conduși de oameni care nu cred în acest popor, în mod evident nu credem în această țară și nu credem în Dumnezeu. Ei vând ceea ce nu au construit și distrug ceea ce nu înțeleg”, a spus el.

Acesta a mai declarat că actuala guvernare ar acționa împotriva cetățenilor. „Și este foarte clar că sub această formă se poate spune în felul următor, că toată această formă de guvernare lucrează împotriva poporului român. Și noi spunem astăzi că ajunge”, a spus Georgescu.

În continuare, Georgescu a spus că România nu trebuie să devină un instrument al intereselor externe și a scos în evidență nevoia unui guvern responsabil. „România nu este de vânzare, poporul român nu este un experiment și țara noastră nu este un teren de joacă pentru trădătorii în funcție”, a spus el.

El a cerut o clasă politică loială intereselor naționale și condiții care să încurajeze tinerii să rămână în țară. „Vrem o clasă politică loială țării, nu intereselor străine. Și vrem un viitor sigur unde tinerii construiesc în țara noastră și nu fug”, a declarat Georgescu.

În încheiere, discursul său a inclus referințe istorice și religioase. „Și ridicăm acest cuvânt din dragoste, nu din ură, din loialitate și din nostalgie. Pentru că nu suntem supuși nimănui, suntem oameni liberi și demni, descendențe a unei istorii mărețe, suntem un popor viteaz al unei națiuni care s-a întregit prin sabia lui Mihai Viteazul, iar România este vie prin noi și prin cuvintele Sfântului Mare Voievod Neagoe Basarab, care a spus așa, să stăm fraților în frica lui Dumnezeu și să nu ne întristăm în lupte”, a declarat ex-candidatul la alegerile prezidențiale.