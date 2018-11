Un celebru CÂNTĂREȚ a fost BĂTUT. MOTIVUL BANAL pentru care a primit un PUNM în FAȚĂ

Călin Geambașu a făcut o mărturisire cutremurătoare, care i-a marcat copilăria: a fost bătut de tatăl lui. Altercația a avut loc în urmă cu mulți ani, când Călin avea 18 ani. Petre Geambașu s-a supărat pe fiul lui dintr-un motiv banal. Călin Geambașu ascultă muzică lui Freddie Mercury și a trupei Queen. Furios, tatăl i-a dat un pumn în față.





„Pentru EL mi-a dat cu pumnul în față NERO (tată) când aveam deja 18 ani, dar nu îmi pare rău deloc, mai ales că am și ripostat. Am învățat de la Freddie mai multe decât am putut culege o viață întreagă de la ăla care nu are măcar o creație care să rămână în urmă lui, nu știe să facă nimic în studio mai mult decât să aprindă lumina, dar se crede „maestru”…

Mai rău îmi pare că am ales să rămân în continuare la ei, în condițiile în care aveam opțiuni multiple. Le-am rămas alături fiindcă nu avea cine să le muncească zilnic gratis în studio și deja începuse perioada foamei și a playback-ului pentru Petre Geambașu. Încă din ’92. Instrumentele lipsă de pe scenă erau degetele mele de adolescent, la acea vreme.

Voi veni pe acest subiect, pe larg, și voi face publică o înregistrare în care NERO recunoaște că vroia să se SINUCIDĂ după gestul agresiv la adresa mea însoțit de riposta mea. Atât de „echilibrat” era omul încă de pe atunci. Motivul invocat? Să nu ajung vreun „exaltat pe scenă” că Freddie… Avem REC, cu el povestind exact aceste lucruri. Până atunci, LOVE QUEEN! ?”, a detaliat Călin Geambașu în mediul online.

„Fix în acel moment, în dormitorul meu se află Prima Balerină a Operei Române, Cristina Uta, Pisa, iubita mea cu care eram din anul 1992 și alături de care am avut o relație de 7-8 ani”, a mai spus artistul.

Cristina Țopescu, reacție după ce un studio al TVR a primit numele tatălui său

Pagina 1 din 1